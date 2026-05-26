"NÃO PODE SE ABATER"
Pivô em derrotas do Bahia, João Paulo é defendido por Rogério Ceni
Goleiro falhou na virada do Coritiba, mas recebeu apoio público deo treinador após mais um tropeço do Bahia
O Esporte Clube Bahia viveu uma noite de roteiro repetido nesta segunda-feira, 25. Diante do Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o goleiro João Paulo precisou ser acionado após a lesão do titular Léo Vieira, e a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni desmoronou em campo — assim como aconteceu no primeiro jogo contra o Remo, há três meses.
Se antes da entrada do goleiro o Esquadrão fazia um bom jogo e vencia por 1 a 0, após a substituição o Tricolor de Aço sofreu a virada e perdeu por 3 a 2 — com direito a uma falha de João Paulo no gol da virada do Coritiba e a um posicionamento ruim no lance do empate. Com o resultado, o Bahia chegou ao oitavo jogo consecutivo sem vencer na temporada.
Após a partida, durante entrevista coletiva, Rogério Ceni saiu em defesa de João Paulo e demonstrou compreensão pela situação enfrentada pelo arqueiro. O treinador afirmou, com base na própria experiência como goleiro, que não é fácil entrar no decorrer de uma partida. Ainda durante a declaração, Ceni garantiu que os erros nos gols sofridos foram coletivos.
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“São situações atípicas. Ele entrou durante dois jogos, sempre no fim do primeiro tempo. Posso dizer, pela minha experiência como goleiro, que é difícil. Acho que entrar desde o começo do jogo pode favorecê-lo. E repito que foram erros coletivos”, disse Ceni.
Apesar das críticas sofridas, o técnico do Bahia afirmou que João Paulo precisa se manter centrado, principalmente neste momento, já que Léo Vieira deixou o campo com uma entorse no joelho direito, enquanto Ronaldo ainda está longe de voltar aos gramados.
Ele não pode se abaterRogério Ceni - técnico do Bahia
De acordo com Ceni, todo o grupo precisa se ajudar dentro de campo para que o Bahia consiga sair do momento ruim vivido na temporada. “É um momento de dificuldade. Oito jogos sem vencer é pesado. Mas não conheço outra maneira de sair disso sem ser dentro de campo”, pontuou o treinador.
O Bahia volta a campo neste sábado, 30, às 17h30, na Arena Fonte Nova, para enfrentar o Botafogo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, em seu último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo.