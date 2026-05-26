Pivô em derrotas do Bahia, João Paulo é defendido por Rogério Ceni

O Esporte Clube Bahia viveu uma noite de roteiro repetido nesta segunda-feira, 25. Diante do Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o goleiro João Paulo precisou ser acionado após a lesão do titular Léo Vieira, e a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni desmoronou em campo — assim como aconteceu no primeiro jogo contra o Remo, há três meses.



Se antes da entrada do goleiro o Esquadrão fazia um bom jogo e vencia por 1 a 0, após a substituição o Tricolor de Aço sofreu a virada e perdeu por 3 a 2 — com direito a uma falha de João Paulo no gol da virada do Coritiba e a um posicionamento ruim no lance do empate. Com o resultado, o Bahia chegou ao oitavo jogo consecutivo sem vencer na temporada.



Após a partida, durante entrevista coletiva, Rogério Ceni saiu em defesa de João Paulo e demonstrou compreensão pela situação enfrentada pelo arqueiro. O treinador afirmou, com base na própria experiência como goleiro, que não é fácil entrar no decorrer de uma partida. Ainda durante a declaração, Ceni garantiu que os erros nos gols sofridos foram coletivos.





“São situações atípicas. Ele entrou durante dois jogos, sempre no fim do primeiro tempo. Posso dizer, pela minha experiência como goleiro, que é difícil. Acho que entrar desde o começo do jogo pode favorecê-lo. E repito que foram erros coletivos”, disse Ceni.



Apesar das críticas sofridas, o técnico do Bahia afirmou que João Paulo precisa se manter centrado, principalmente neste momento, já que Léo Vieira deixou o campo com uma entorse no joelho direito, enquanto Ronaldo ainda está longe de voltar aos gramados.

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Ele não pode se abater Rogério Ceni - técnico do Bahia

De acordo com Ceni, todo o grupo precisa se ajudar dentro de campo para que o Bahia consiga sair do momento ruim vivido na temporada. “É um momento de dificuldade. Oito jogos sem vencer é pesado. Mas não conheço outra maneira de sair disso sem ser dentro de campo”, pontuou o treinador.



O Bahia volta a campo neste sábado, 30, às 17h30, na Arena Fonte Nova, para enfrentar o Botafogo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, em seu último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo.