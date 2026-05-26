Everaldo admite crise e diz que nunca viveu fase tão ruim no Bahia

O atacante Everaldo lamentou mais um tropeço do Bahia no Campeonato Brasileiro após a derrota por 3 a 2 para o Coritiba, na noite desta segunda-feira, 25, no Couto Pereira. Autor do segundo gol tricolor na partida, marcado já nos acréscimos do segundo tempo, o camisa 27 admitiu que nunca viveu uma fase tão ruim no Tricolor anteriormente.

"Sentimento de frustração. Fizemos um bom jogo, saímos na frente, o que é mais difícil fora de casa, mas não conseguimos sustentar o resultado e tomamos a virada. Muito difícil, momento de resiliência, e temos totais condições de virar isso", iniciou.

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"Está sendo uma fase bem diferente. Eu estou aqui desde 2023 e nunca vivenciei a fase que a gente está passando. A gente constrói muito bem o jogo e está finalizando bastante, mas a bola está batendo na trave e saindo. Aconteceu no jogo contra o Remo, contra o Grêmio e agora a mesma coisa, está muito estranho", completou.

Além do jejum no Brasileirão, o Bahia também foi eliminado recentemente da Copa do Brasil e da Libertadores na temporada, situação citada pelo jogador ao analisar o primeiro semestre do clube.

“Diante de tudo que a gente está passando nesse primeiro turno, sim, teve a eliminação dolorida na Libertadores e, mais recentemente, na Copa do Brasil. Então, só nos resta agora o Brasileiro. Analisando esse primeiro semestre, estamos devendo, e o torcedor tem razão em cobrar”, completou.

Com o resultado diante do Coritiba, o Bahia caiu para a oitava colocação da Série A, com 23 pontos conquistados em 16 partidas. O time comandado por Rogério Ceni volta a campo no próximo sábado, 30, contra o Botafogo, antes da pausa para a Copa do Mundo de 2026.