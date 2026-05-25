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HOME > esportes > E.C.BAHIA

JEJUM AMPLIADO!

Com João Paulo no gol, Bahia sofre apagão e leva virada do Coritiba

Esquadrão perde para o Coxa por 3 a 2 e amplia jejum para 8 jogos

Lucas Vilas Boas
Por
Erick Pulga marcou o primeiro gol do Tricolor na partida
Erick Pulga marcou o primeiro gol do Tricolor na partida - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

O Bahia até conseguiu sair na frente no placar e dar esperanças de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, mas a alegria durou pouco no Estádio Couto Pereira. Na noite desta segunda-feira, 25, o Tricolor perdeu de virada por 3 a 2 para o Coritiba em confronto direto na parte de cima da tabela.

O Tricolor abriu o placar com gol de Erick Pulga e foi para o intervalo em vantagem, mas o time mandante mostrou na segunda etapa por que briga pelo pelotão de elite do Brasileirão. O Coxa chegou ao empate com Bruno Melo e depois virou a partida com gol marcado por Lavega, após o goleiro João Paulo se atrapalhar ao tentar cortar um cruzamento adversário.

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O arqueiro do Bahia precisou sair do banco de reservas ainda no primeiro tempo para substituir o titular Léo Vieira, que sofreu uma entorse no joelho direito e virou preocupação para o técnico Rogério Ceni.

O Coritiba passou a gostar do jogo e, pouco tempo depois de marcar o segundo gol, conseguiu fazer o terceiro. Breno Lopes puxou um contra-ataque mortal para o Coxa e chutou no ângulo após tabelar com Lavega, sem dar chances para João Paulo. Já nos acréscimos, o Tricolor até conseguiu diminuir com gol marcado por Everaldo, mas a desvantagem persistiu no placar.

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Crise interminável

Com o resultado, o Bahia chegou à marca negativa de oito jogos sem vencer e caiu para a oitava colocação no Campeonato Brasileiro. Com 23 pontos em 16 jogos, o Tricolor venceu pela última vez há mais de um mês, no dia 11 de abril, contra o Mirassol, fora de casa.

Desde então, foram cinco derrotas e três empates, além de uma eliminação na 5ª fase da Copa do Brasil para o Remo. O Coritiba, por outro lado, subiu para a sexta posição do Brasileirão com 26 pontos e ampliou a sequência invicta na competição para três partidas.

O Tricolor volta a campo no próximo sábado, 30, para encarar o Botafogo, às 17h30, pela última partida antes da parada para a Copa do Mundo de 2026.

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