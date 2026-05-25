Ex-Bahia treina em separado e fica perto de deixar clube da Série A

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Ex-jogador do Esporte Clube Bahia, o meio-campista Zé Rafael está próximo de deixar o Santos FC. De acordo com os portais 'De olho no Peixe' e ge.globo, o jogador de 32 anos pediu para treinar em separado do restante do elenco.

Fora dos planos da comissão do técnico Cuca, Zé Rafael teve seu pedido atendido no fim da semana passada. Ele não foi relacionado para as últimas cinco partidas do Peixe e busca resolver seu futuro durante a pausa para a Copa do Mundo.

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Destaque no Bahia e Palmeiras, o atleta nascido em Ponta Grossa (PR) não repete o mesmo desempenho pelo Santos. Desde 2025, ele esteve em campo 40 vezes pelo Alvinegro Praiano, sendo apenas 12 delas na atual temporada e oito saindo do banco de reservas.

Zé Rafael no Bahia

Com um total de 128 jogos defendendo o Bahia, Zé Rafael foi um dos principais nomes do Tricolor em 2017 e 2018. O meia marcou 18 gols e deu nove assistências, contribuindo para os títulos da Copa do Nordeste 2017 e Campeonato Baiano 2018.

Após o fim da temporada 2018, o Esquadrão de Aço vendeu o destaque da equipe para o Palmeiras por R$ 14,5 milhões. À época, a negociação culminou na venda mais cara da história do clube.