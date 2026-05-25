TEM SAUDADE?
Ex-Bahia segue em alta e é convocado para a Copa do Mundo de 2026
O ex-lateral do Bahia foi convocado para sua terceira participação em Copas do Mundo
Tem ex-Bahia na Copa do Mundo! Nesta segunda-feira, 25, o ex-lateral do Bahia Santiago Arias foi convocado pelo técnico Néstor Lorenzo e fará parte do grupo de 26 jogadores que vai representar a seleção colombiana no Mundial.
O defensor, atualmente no Independiente, passou pelo Bahia antes de retornar ao futebol internacional e agora aparece entre os nomes escolhidos para defender a Colômbia em sua sexta participação na história das Copas, sendo três delas com Arias no elenco.
Leia Também:
James, Luis Díaz e jogadores do futebol brasileiro
A lista colombiana tem como principais nomes o atacante Luis Díaz, do Bayern de Munique, e o meia James Rodríguez, do Minnesota United, que disputará sua terceira Copa do Mundo.
Além de Santiago Arias, a convocação também conta com atletas conhecidos do torcedor brasileiro. Foram chamados Jhon Arias, do Palmeiras, Jorge Carrascal e Gonzalo Plata, ambos do Flamengo, Juan C. Portilla, do Athletico-PR, e Carlos Andrés Gómez, do Vasco.
Santiago Arias aparece entre os defensores convocados ao lado de Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Deiver Machado, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Yerry Mina e Willer Ditta.
Estreia da Colômbia
No Mundial, a Colômbia está no Grupo K, ao lado de Portugal, Congo e Uzbequistão. A estreia será contra a seleção asiática, no dia 17 de junho, às 23h, pelo horário de Brasília, na Cidade do México.
A equipe chega à Copa após uma campanha segura nas Eliminatórias Sul-Americanas. A Colômbia terminou em terceiro lugar, com 28 pontos em 18 partidas. Foram sete vitórias, sete empates e quatro derrotas, com 28 gols marcados e 18 sofridos. O artilheiro da equipe no classificatório foi Luis Díaz, com sete gols.
Arias pelo Bahia
Arias já integrou os elencos do Sporting (Portugal), PSV (Holanda), Atlético de Madrid (Espanha) e Bayer Leverkusen (Alemanha), antes de chegar ao Bahia no início de 2024. No Esquadrão, Arias conquistou Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, deixando o clube no final de 2025.
Confira os convocados da Colômbia
Goleiros:
- Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)
- Camilo Vargas (Atlas FC)
- David Ospina (Atlético Nacional)
Defensores:
- Daniel Muñoz (Crystal Palace)
- Davinson Sánchez (Galatasaray)
- Deiver Machado (Nantes)
- Jhon Lucumí (Bologna)
- Johan Mojica (Mallorca)
- Santiago Arias (Independiente)
- Yerry Mina (Cagliari)
- Willer Ditta (Cruz Azul)
Meio-campistas:
- Gustavo Puerta (Racing)
- James Rodríguez (Minnesota United)
- Jaminton Campaz (Rosario Central)
- Jefferson Lerma (Crystal Palace)
- Jhon Arias (Palmeiras)
- Jorge Carrascal (Flamengo)
- Juan C. Portilla (Athletico-PR)
- Juan Fernando Quintero (River Plate)
- Kevin Castaño (River Plate)
- Richard Ríos (Benfica)
Atacantes:
- Carlos Andrés Gómez (Vasco)
- Jhon Córdoba (Krasnodar)
- Juan Camilo Hernández (Real Betis)
- Luis Díaz (Bayern de Munique)
- Luis Javier Suárez (Sporting)