HOME > esportes > E.C.BAHIA

TEM SAUDADE?

Ex-Bahia segue em alta e é convocado para a Copa do Mundo de 2026

O ex-lateral do Bahia foi convocado para sua terceira participação em Copas do Mundo

Marina Branco
Por
| Atualizada em
Santiago Arias pelo Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Tem ex-Bahia na Copa do Mundo! Nesta segunda-feira, 25, o ex-lateral do Bahia Santiago Arias foi convocado pelo técnico Néstor Lorenzo e fará parte do grupo de 26 jogadores que vai representar a seleção colombiana no Mundial.

O defensor, atualmente no Independiente, passou pelo Bahia antes de retornar ao futebol internacional e agora aparece entre os nomes escolhidos para defender a Colômbia em sua sexta participação na história das Copas, sendo três delas com Arias no elenco.

James, Luis Díaz e jogadores do futebol brasileiro

A lista colombiana tem como principais nomes o atacante Luis Díaz, do Bayern de Munique, e o meia James Rodríguez, do Minnesota United, que disputará sua terceira Copa do Mundo.

Além de Santiago Arias, a convocação também conta com atletas conhecidos do torcedor brasileiro. Foram chamados Jhon Arias, do Palmeiras, Jorge Carrascal e Gonzalo Plata, ambos do Flamengo, Juan C. Portilla, do Athletico-PR, e Carlos Andrés Gómez, do Vasco.

Santiago Arias aparece entre os defensores convocados ao lado de Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Deiver Machado, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Yerry Mina e Willer Ditta.

Santiago Arias pela Colômbia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Estreia da Colômbia

No Mundial, a Colômbia está no Grupo K, ao lado de Portugal, Congo e Uzbequistão. A estreia será contra a seleção asiática, no dia 17 de junho, às 23h, pelo horário de Brasília, na Cidade do México.

A equipe chega à Copa após uma campanha segura nas Eliminatórias Sul-Americanas. A Colômbia terminou em terceiro lugar, com 28 pontos em 18 partidas. Foram sete vitórias, sete empates e quatro derrotas, com 28 gols marcados e 18 sofridos. O artilheiro da equipe no classificatório foi Luis Díaz, com sete gols.

Arias pelo Bahia

Arias já integrou os elencos do Sporting (Portugal), PSV (Holanda), Atlético de Madrid (Espanha) e Bayer Leverkusen (Alemanha), antes de chegar ao Bahia no início de 2024. No Esquadrão, Arias conquistou Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, deixando o clube no final de 2025.

Santiago Arias pelo Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Confira os convocados da Colômbia

Goleiros:

  • Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)
  • Camilo Vargas (Atlas FC)
  • David Ospina (Atlético Nacional)

Defensores:

  • Daniel Muñoz (Crystal Palace)
  • Davinson Sánchez (Galatasaray)
  • Deiver Machado (Nantes)
  • Jhon Lucumí (Bologna)
  • Johan Mojica (Mallorca)
  • Santiago Arias (Independiente)
  • Yerry Mina (Cagliari)
  • Willer Ditta (Cruz Azul)

Meio-campistas:

  • Gustavo Puerta (Racing)
  • James Rodríguez (Minnesota United)
  • Jaminton Campaz (Rosario Central)
  • Jefferson Lerma (Crystal Palace)
  • Jhon Arias (Palmeiras)
  • Jorge Carrascal (Flamengo)
  • Juan C. Portilla (Athletico-PR)
  • Juan Fernando Quintero (River Plate)
  • Kevin Castaño (River Plate)
  • Richard Ríos (Benfica)

Atacantes:

  • Carlos Andrés Gómez (Vasco)
  • Jhon Córdoba (Krasnodar)
  • Juan Camilo Hernández (Real Betis)
  • Luis Díaz (Bayern de Munique)
  • Luis Javier Suárez (Sporting)
