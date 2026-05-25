Atual campanha do Vitória na Série A iguala time histórico de 2013

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Em momento de alta na temporada, o Esporte Clube Vitória vive um de seus melhores inícios de Brasileirão após completar 16 jogos. Considerando este recorte, a equipe comandada pelo técnico Jair Ventura faz a quarta melhor campanha da história do clube na era dos pontos corridos.

Com 22 pontos conquistados, o Vitória de 2026 só está atrás do histórico time de 2013, que terminou a competição na 5ª colocação, por critérios de desempate. A jornada rubro-negra até aqui é praticamente idêntica ao melhor ano do clube no atual formato da Série A, com uma pequena diferença nos gols marcados e sofridos.

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“Imagine passar todas as férias olhando o aplicativo e vendo o time naquela zona vermelha. Isso incomoda muito. Fizemos um pacto para ter um ano de mais regularidade e estamos cumprindo", celebrou Jair Ventura.

Vitória 2013 vs Vitória 2026

2013 : 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 21 gols marcados, 23 gols sofridos (-2 de saldo)

: 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 21 gols marcados, 23 gols sofridos (-2 de saldo) 2026 : 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 20 gols marcados, 22 gols sofridos (-2 de saldo)

Campanhas do Vitória na era dos pontos corridos após 16 jogos