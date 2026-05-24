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Vitória dispara em sócios e relança promoção para bater meta de 60 mil

Rubro-Negro quer atingir marca histórica de sócios-torcedores

Lucas Vilas Boas
Por
Torcida do Vitória no Barradão em duelo contra o Internacional
Torcida do Vitória no Barradão em duelo contra o Internacional - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Vitória iniciou uma nova campanha para ampliar o número de integrantes do programa Sou Mais Vitória e estabeleceu uma meta ambiciosa: atingir 60 mil sócios-torcedores nos próximos meses. A mobilização foi reforçada após o resultado positivo sobre o Internacional, neste sábado, 23, pelo Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o clube baiano possui cerca de 49,1 mil associados ativos e está próximo de alcançar a marca simbólica de 50 mil membros. Diante disso, o presidente Fábio Mota convocou a torcida rubro-negra para participar da ação promovida pela diretoria.

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“O nosso objetivo é chegar aos 60 mil sócios. Estamos muito próximos dos 50 mil e sabemos da força da nossa torcida para alcançar mais esse grande feito”, afirmou o mandatário.

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Como incentivo, o Vitória anunciou o retorno da promoção especial realizada durante o aniversário do clube. A campanha oferece condições facilitadas para novas adesões e também para regularização de pendências até a próxima segunda-feira, 1º.

O Sou Mais Vitória é tratado internamente como uma das principais fontes de arrecadação recorrente do clube. Além do impacto financeiro, o programa também busca aproximar o torcedor do cotidiano rubro-negro por meio de benefícios exclusivos e experiências voltadas aos associados.

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