Vitória perde atleta titular para enfrentar o Santos na Vila Belmiro

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Jogador titular do Esporte Clube Vitória, o zagueiro Cacá, de 27 anos, está fora da partida contra o Santos, na Vila Belmiro, próximo compromisso do Leão no Campeonato Brasileiro. Ele terá que cumprir suspensão automática.

Cacá levou cartão amarelo durante a vitória de 2 a 0 sobre o Internacional, neste sábado, 23, pela 17ª rodada, no Barradão. Após ser advertido nos confrontos diante de Cruzeiro e Chapecoense, este foi o terceiro cartão do defensor na competição, deixando-o suspenso.

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Por conta dos muitos desfalques no setor defensivo rubro-negro, o técnico Jair Ventura deve optar por Edenilson ou Caíque, volantes de origem, atuando na zaga. As opções da posição são Neris e o jovem Kauan Coutinho, do time Sub-20.

Vitória vs Santos

Sem Cacá, o Vitória enfrenta o Santos no próximo sábado, 30, às 21h, pela 18ª rodada da Série A, no Estádio Urbano Caldeira, em Santos-SP.

Antes disso, o Leão visita o ABC na quarta-feira, 27, às 21h30, pela semifinal da Copa do Nordeste, na Arena das Dunas, em Natal-RN.