Saiba o que Jair Ventura pensa sobre poupar time do Vitória contra ABC

Depois de afirmar, logo após a goleada por 6 a 2 sobre o ABC no jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste, que não pretendia poupar jogadores na partida de volta, Jair Ventura adotou um discurso mais cauteloso após a vitória diante do Internacional, neste sábado, 23, pelo Campeonato Brasileiro.

Com a sequência intensa de jogos e o desgaste físico acumulado pelo elenco, o treinador rubro-negro revelou que a comissão técnica ainda irá avaliar qual estratégia utilizar no confronto da próxima quarta-feira, na Arena das Dunas, em Natal.

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“A gente vai se reunir segunda-feira e avaliar. Ou vamos mais descansado para os próximos jogos ou vamos para o risco. Para decidir em casa a gente tem que ganhar e o Sport perder. Vamos decidir isso. Se vamos para o “all-in”, para tentar ganhar o jogo lá, ou se vamos descansar para ter a perna mais fresca", disse Jair Ventura em entrevista coletiva.

O Vitória vive bom momento na temporada e chegou aos 22 pontos após vencer o Internacional por 2 a 0 no Barradão. O resultado colocou o Rubro-Negro na 10ª colocação da Série A e aproximou a equipe da parte de cima da tabela.

Depois de vencer o ABC, na última quarta-feira, 20, Jair Ventura pregou respeito pelo adversário e tratou como um "luxo" a possibilidade fazer um rodízio no elenco.

"A gente não pode se dar esse luxo [poupar o time]. Uma eliminação lá seria muito ruim para todos aqui, vamos encarar com muita seriedade. Hoje em nenhum momento a gente tocou para trás, tentou caneta, foi sempre tentando fazer mais gols. Vamos respeitar muito o ABC. A maior forma de respeitar é buscar o gol o tempo todo. Fizemos isso hoje", afirmou.

O jogo de volta entre ABC e Vitória será realizado na próxima quarta-feira, 27, às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal.

