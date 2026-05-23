Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

FORÇA TOTAL?

Saiba o que Jair Ventura pensa sobre poupar time do Vitória contra ABC

Rubro-Negro tem ampla vantagem sobre o Alvinegro na Copa do Nordeste

Lucas Vilas Boas
Por
Jair Ventura, técnico do Vitória
Jair Ventura, técnico do Vitória - Foto: Divulgação | ECVitória

Depois de afirmar, logo após a goleada por 6 a 2 sobre o ABC no jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste, que não pretendia poupar jogadores na partida de volta, Jair Ventura adotou um discurso mais cauteloso após a vitória diante do Internacional, neste sábado, 23, pelo Campeonato Brasileiro.

Com a sequência intensa de jogos e o desgaste físico acumulado pelo elenco, o treinador rubro-negro revelou que a comissão técnica ainda irá avaliar qual estratégia utilizar no confronto da próxima quarta-feira, na Arena das Dunas, em Natal.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“A gente vai se reunir segunda-feira e avaliar. Ou vamos mais descansado para os próximos jogos ou vamos para o risco. Para decidir em casa a gente tem que ganhar e o Sport perder. Vamos decidir isso. Se vamos para o “all-in”, para tentar ganhar o jogo lá, ou se vamos descansar para ter a perna mais fresca", disse Jair Ventura em entrevista coletiva.

Leia Também:

VOANDO BAIXO

Após mais um gol no Vitória, Renê afirma viver melhor fase da carreira
Após mais um gol no Vitória, Renê afirma viver melhor fase da carreira imagem

MERCADO DA BOLA

Diretor ironiza rumor de zagueiro do São Paulo: "Notícia de sonhador"
Diretor ironiza rumor de zagueiro do São Paulo: "Notícia de sonhador" imagem

"REGULARIDADE"

Jair Ventura celebra "pacto" cumprido pelo Vitória após vencer o Inter
Jair Ventura celebra "pacto" cumprido pelo Vitória após vencer o Inter imagem

O Vitória vive bom momento na temporada e chegou aos 22 pontos após vencer o Internacional por 2 a 0 no Barradão. O resultado colocou o Rubro-Negro na 10ª colocação da Série A e aproximou a equipe da parte de cima da tabela.

Depois de vencer o ABC, na última quarta-feira, 20, Jair Ventura pregou respeito pelo adversário e tratou como um "luxo" a possibilidade fazer um rodízio no elenco.

"A gente não pode se dar esse luxo [poupar o time]. Uma eliminação lá seria muito ruim para todos aqui, vamos encarar com muita seriedade. Hoje em nenhum momento a gente tocou para trás, tentou caneta, foi sempre tentando fazer mais gols. Vamos respeitar muito o ABC. A maior forma de respeitar é buscar o gol o tempo todo. Fizemos isso hoje", afirmou.

O jogo de volta entre ABC e Vitória será realizado na próxima quarta-feira, 27, às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Copa do Nordeste esporte clube vitória Jair Ventura

Relacionadas

Mais lidas