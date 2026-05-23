Após mais um gol no Vitória, Renê afirma viver melhor fase da carreira

Em grande fase no Esporte Clube Vitória, o atacante Renê deixou mais uma bola na rede durante a vitória de 2 a 0 sobre o Internacional, neste sábado, 23, pela 17ª rodada do Brasileirão. Com apenas 15 jogos pelo Leão, o atleta já chegou em sua 10ª participação direta em gols.

Em entrevista na zona mista do Barradão, Renê exaltou o clube, a torcida e afirmou que almeja "fazer história". Ele ainda chegou a dizer que considerando estar vivendo seu melhor momento como atleta profissional.

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"Muito feliz com tudo que está acontecendo, realmente são números muito bons que todo atacante quer ter. Sigo trabalhando para continuar fazer mais gols com a camisa do Vitória. É um momento muito importante na minha carreira, o Vitória me abraçou aqui, me sinto em casa, a torcida está me apoiando bastante. Estou leve para jogar. São números muito bons. Considero que é a melhor fase da minha carreira", iniciou.

"Quando eu vim pra cá, na coletiva que o Papellin [executivo de futebol] me apresentou, falei que não vinha pra ser só mais um, que vinha pra fazer história. Graças a Deus estou podendo fazer um pouco aqui, mas ainda quero fazer muita história aqui no Vitória. É um time que me recebeu muito bem, que está me dando oportunidade", completou o camisa 91.

Próximo compromisso

O Vitória de Renê volta a jogar na quarta-feira, 27, às 21h30, contra o ABC, na Arena das Dunas. O confronto é válido pela rodada de volta das semifinais da Copa do Nordeste.

A equipe baiana pode perder por até três gols de diferença para confirmar vaga na decisão, enquanto uma derrota por quatro gols levaria a disputa para os pênaltis.