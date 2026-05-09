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ESPORTES

Renê critica gol sofrido no fim, mas ressalta: "Agradecer pelo ponto"

Atacante do Vitória concedeu entrevista depois do empate com o Fluminense

João Grassi
Por

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Renê marcou outro gol pelo Vitória
Renê marcou outro gol pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Autor de um dos gols do Esporte Clube Vitória durante o empate por 2 a 2 com o Fluminense, neste sábado, 9, no Maracanã, pela rodada 15 do Brasileirão, o centroavante Renê concedeu entrevista ao Sportv após o apito final.

Durante a entrevista, Renê afirmou que o Vitória não poderia ter cedido o empate "nos acréscimos" da partida. No entanto, ele também falou sobre valorizar o ponto conquistado fora de casa diante de uma equipe que figura no G-4.

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"Feliz pelo gol, infelizmente escapou a vitória nos acréscimos. A gente sabe que isso não pode acontecer, a gente tem que se cobrar. Mas a gente também tem que agradecer pelo ponto que a gente ganhou aqui. A gente sabe que é difícil jogar contra o Fluminense", indicou o atacante.

Já olhando para frente, o camisa 91 projeta reverter a desvantagem do Leão diante do Flamengo, que precisa vencer por dois gols de diferença. "Agora temos um grande confronto na quinta-feira pela Copa do Brasil. É trabalhar para buscar a classificação".

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Próximo compromisso

O Vitória de Renê volta a jogar na próxima quinta-feira, 14, às 21h30, contra o Flamengo, pela rodada de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será realizada no Barradão, em Salvador.

Em caso de vitória por um gol de diferença, o Colossal leva a disputa com os cariocas para os pênaltis. Se vencer por dois tentos de diferença, avança para as oitavas de final.

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