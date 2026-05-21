Novamente decisivo no Vitória, Renê revela meta de gols para temporada

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Autor do terceiro e quarto gols na goleada de 6 a 2 sobre o ABC, nesta quarta-feira, 20, pela semifinal da Copa do Nordeste, no Barradão, o atacante Renê, mesmo entrando no segundo tempo, foi mais uma vez decisivo pelo Esporte Clube Vitória.

Em entrevista na zona mista do Barradão, Renê afirmou que, além das conquistas coletivas, busca também ser artilheiro das competições que disputa. Ele agora acumula oito gols em 14 jogos com a camisa rubro-negra.

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“Estou sempre trabalhando pra poder buscar esses números. Estou brigando pela artilharia na Copa do Brasil e Copa do Nordeste. A gente sabe muito o que quer, buscar a artilharia e também ser campeão na Copa do Nordeste", celebrou.

De acordo com o camisa 91, apesar do clima leve no vestiário após a goleada, a equipe segue “muito concentrada”. Ele aproveitou para falar sobre mais uma oportunidade de atuar em dupla com Renato Kayzer, que também marcou dois gols na partida.

“Química muito boa, uma disputa boa, dor de cabeça para o Jair. Se os dois estiverem bem, acredito que os dois jogam junto, então vamos seguir trabalhando para darmos muita felicidade para a torcida do Vitória”, projetou.

Meta secreta de gols

Renê finalizou sua fala deixando claro que tem uma meta pessoal de gols para a temporada, mas preferiu não detalhar o número exato.

“Tem um papelzinho em frente à minha cama, que toda a vida eu olho pra bater essa meta. Acho que vou passar, hein? Deus queira que eu passe essa meta aí, mas vou deixar em segredo”, brincou o atleta.