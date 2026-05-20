COLOSSAL!
Vitória atropela o ABC e coloca um pé nas finais da Copa do Nordeste
Leão da Barra goleou a equipe potiguar por 6 a 2
Pega Leão! O Esporte Clube Vitória deu passo importante para se classificar às finais da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira, 20, ao golear o ABC por 6 a 2 no jogo de ida das semis. A partida foi disputada no Estádio Manoel Barradas, em Salvador.
O Vitória chegou a levar sustos do adversário e esteve duas vezes atrás do placar, mas conseguiu a virada. O artilheiro Renato Kayzer iniciou os trabalhos aos 25 minutos do primeiro tempo, após cruzamento de Erick. Aos 56 minutos, o centroavante fez, de pênalti, o segundo tento dele e da equipe.
O atacante Renê também marcou dois gols, aos 2 e 14 minutos da etapa final. O camisa 91 aproveitou bom cruzamento de Nathan Mendes e mandou firme de cabeça. Pouco depois, recebeu passe de Kayzer na área e, com categoria, cortou o zagueiro para em seguida balançar as redes.
O quinto gol foi uma verdadeira pintura no Barradão. Aos 38 minutos do segundo tempo, Osvaldo recebeu bom levantamento de Martínez e acertou uma linda meia bicicleta. Ainda deu tempo para mais um do 'Vovô', que converteu uma segunda penalidade assinalada. Pelo lado do Elefante, Igor Bahia e Wallyson descontaram.
Leia Também:
Jogo de volta
O jogo de volta entre ABC e Vitória será realizado na próxima quarta-feira, 27, às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal.
Mesmo que perca por três gols de diferença, o Leão da Barra ainda garante vaga na decisão do Nordestão. Qualquer derrota menor, empate ou triunfo classifica a equipe comandada por Jair Ventura.
FICHA TÉCNICA
Vitória 6x2 ABC
Semifinal da Copa do Nordeste - Jogo de Ida
Local: Barradão, em Salvador
Data: 20/05/2026
Horário: 21h
Árbitro: Leo Simão Holanda (CE)
Assistentes: Eleuterio Felipe Marques Junior e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE)
VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)
Quarto árbitro: Michael Vinicius Santos Freitas (SE)
Transmissão: SBT (TV Aberta e YouTube) e SportyNet (TV Fechada e YouTube)
Público: 15.867 pessoas
Cartões amarelos: Zé Vitor (Vitória) / Igor Bahia, Luiz Fernando e Wallyson (ABC)
Cartões vermelhos: Edson e Geilson (ABC)
Gols: Renato Kayzer [2x], Renê [2x] e Osvaldo [2x] (Vitória) / Igor Bahia e Wallyson (ABC)
Escalações
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes (Ronald), Cacá, Luan Cândido e Ramon (Jamerson); Baralhas, Zé Vitor (Renê) e Martínez; Erick (Tarzia), Matheuzinho e Renato Kayzer (Osvaldo). Técnico: Jair Ventura.
ABC: Matheus Alves; Lucas Marques, Edson, Wellington Carvalho e Dudu Mandai; Jonathan (Rikelmi), Geilson, João Pedro (Lucas Souza) e Luiz Fernando; Wallyson (Randerson) e Igor Bahia (Bruno Leite). Técnico: Waguinho Dias.