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E.C.VITÓRIA

Autor de gol, ex-Vitória detona arbitragem no Barradão após expulsão

Jogador atualmente defende o ABC, adversário do Leão nesta quarta-feira, 20

João Grassi
Por
| Atualizada em
Wallyson
Wallyson - Foto: Reprodução | YouTube/TV Aratu

Ex-jogador do Esporte Clube Vitória e autor de um dos gols do ABC na derrota por 6 a 2 desta quarta-feira, 20, no Barradão, o atacante Wallyson detonou a arbitragem em entrevista no intervalo da partida válida pela semifinal da Copa do Nordeste.

Na reta final do primeiro tempo, a arbitragem marcou pênalti em cima de Matheuzinho e o VAR recomendou revisão. O árbitro Leo Simão Holanda retornou do vídeo e expulsou Edson, do ABC, decisão que revoltou Wallyson. Ele chamou o árbitro de "cagão" e afirmou que o profissional tem "marcação" com o time potiguar.

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"Esse juiz aí tem marcação com o ABC, principalmente comigo, porque no começo do jogo ele me ameaçou. Perguntou se eu tinha lembrado dele, porque ele bagunçou um jogo, acho que na Copa do Nordeste, lá em Natal. Hoje, mais uma vez, ele expulsou o jogador, a gente estava reclamando. Se ele expulsou, não tem pênalti, a bola foi fora da área", reclamou em entrevista ao SBT.

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"O juiz não tem coragem de marcar as coisas e pode complicar um jogo que estava na nossa mão, que a equipe estava muito bem. A gente estava acertando os contra-ataques, mas infelizmente botam um juiz cagão para fazer isso aí para prejudicar a nossa equipe. Vamos até o segundo tempo agora, lutar para a gente conseguir um empate aqui ou até uma vitória", completou o ex-Vitória.

Jogo de volta

O jogo de volta entre ABC e Vitória será realizado na próxima quarta-feira, 27, às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal.

Mesmo que perca por três gols de diferença, o Leão da Barra ainda garante vaga na decisão do Nordestão. Qualquer derrota menor, empate ou triunfo classifica a equipe comandada por Jair Ventura.

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esporte clube vitória

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