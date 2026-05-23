HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

COLOSSAL!

Renê marca, Vitória vence o Inter e segue implacável no Barradão

Leão da Barra venceu o time gaúcho por 2 a 0

João Grassi
Por
Renê marcou o primeiro gol do jogo - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Colossal! Mandante implacável no Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Vitória somou mais três pontos importantes no Estádio Manoel Barradas. Neste sábado, 23, o Leão da Barra derrotou o Internacional por 2 a 0, pela 17ª rodada.

Em grande fase na temporada, Renê marcou o gol que abriu o placar. Aos 29 minutos do primeiro tempo, o camisa 91 aproveitou cruzamento certeiro de Erick, sempre ele, e escorou de cabeça no canto esquerdo do goleiro Anthoni.

No último ataque do duelo, já aos 52 minutos da segunda etapa, o argentino Diego Tarzia recebeu passe de Luan Cândido na ponta-esquerda, avançou por dentro e bateu rasteiro. 2 a 0 e conta fechada!

Foi a sexta partida vencida pelo Rubro-Negro na Série A, que agora pula para 22 pontos e ocupa, no momento, a 10ª posição na classificação. A equipe comandada por Jair Ventura também chega ao número de seis jogos sem sofrer gols em casa.

Erick foi autor da assistência que gerou o gol de Renê - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximo compromisso

O Vitória agora volta a jogar na quarta-feira, 27, às 21h30, contra o ABC, na Arena das Dunas. O confronto é válido pela rodada de volta das semifinais da Copa do Nordeste.

A equipe baiana pode perder por até três gols de diferença para confirmar vaga na decisão, enquanto uma derrota por quatro gols levaria a disputa para os pênaltis.

FICHA TÉCNICA

Vitória 2x0 Internacional

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

Local: Barradão, em Salvador

Data: 23/05/2026 (sábado)

Horário: 17h

Público: 25.114 pessoas

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Brígida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Transmissão: Globo (TV Aberta) e Premiere (pay-per-view)

Gols: Renê e Tarzia (Vitória)

Cartões Amarelos: Cacá e Caíque (Vitória) / Bernabei [2x) e Bruno Gomes (Internacional)

Cartões Vermelhos: Bernabei (Internacional)

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Jamerson (Zé Breno); Caíque (Edenilson), Baralhas e Martínez; Matheuzinho (Tarzia), Erick (Marinho) e Renê (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.

Internacional: Anthoni; Bruno Gomes (Alan Patrick), Mercado, Juninho (Victor Gabriel) e Matheus Bahia (Bruno Tabata); Vitinho, Bruno Henrique (Thiago Maia), Villagra e Bernabei; Borré (Allex) e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.

