COLOSSAL!
Renê marca, Vitória vence o Inter e segue implacável no Barradão
Leão da Barra venceu o time gaúcho por 2 a 0
Colossal! Mandante implacável no Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Vitória somou mais três pontos importantes no Estádio Manoel Barradas. Neste sábado, 23, o Leão da Barra derrotou o Internacional por 2 a 0, pela 17ª rodada.
Em grande fase na temporada, Renê marcou o gol que abriu o placar. Aos 29 minutos do primeiro tempo, o camisa 91 aproveitou cruzamento certeiro de Erick, sempre ele, e escorou de cabeça no canto esquerdo do goleiro Anthoni.
No último ataque do duelo, já aos 52 minutos da segunda etapa, o argentino Diego Tarzia recebeu passe de Luan Cândido na ponta-esquerda, avançou por dentro e bateu rasteiro. 2 a 0 e conta fechada!
Foi a sexta partida vencida pelo Rubro-Negro na Série A, que agora pula para 22 pontos e ocupa, no momento, a 10ª posição na classificação. A equipe comandada por Jair Ventura também chega ao número de seis jogos sem sofrer gols em casa.
Próximo compromisso
O Vitória agora volta a jogar na quarta-feira, 27, às 21h30, contra o ABC, na Arena das Dunas. O confronto é válido pela rodada de volta das semifinais da Copa do Nordeste.
A equipe baiana pode perder por até três gols de diferença para confirmar vaga na decisão, enquanto uma derrota por quatro gols levaria a disputa para os pênaltis.
FICHA TÉCNICA
Vitória 2x0 Internacional
Campeonato Brasileiro – 17ª rodada
Local: Barradão, em Salvador
Data: 23/05/2026 (sábado)
Horário: 17h
Público: 25.114 pessoas
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Brígida Cirilo Ferreira (AL)
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Transmissão: Globo (TV Aberta) e Premiere (pay-per-view)
Gols: Renê e Tarzia (Vitória)
Cartões Amarelos: Cacá e Caíque (Vitória) / Bernabei [2x) e Bruno Gomes (Internacional)
Cartões Vermelhos: Bernabei (Internacional)
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Jamerson (Zé Breno); Caíque (Edenilson), Baralhas e Martínez; Matheuzinho (Tarzia), Erick (Marinho) e Renê (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.
Internacional: Anthoni; Bruno Gomes (Alan Patrick), Mercado, Juninho (Victor Gabriel) e Matheus Bahia (Bruno Tabata); Vitinho, Bruno Henrique (Thiago Maia), Villagra e Bernabei; Borré (Allex) e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.