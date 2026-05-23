Titular do Vitória é vetado pelo DM e não enfrenta o Internacional

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Titular absoluto do Esporte Clube Vitória, Ramon está fora do jogo contra o Internacional deste sábado, 23, às 17h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. O lateral-esquerdo não foi relacionado pela comissão técnica.

Substituído na goleada de 6 a 2 sobre o ABC, na última quarta-feira, 20, Ramon deixou o campo mancando e acabou preservado do duelo com o Inter. No seu lugar, Jamerson, opção imediata no setor, assume a condição de titular.

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De acordo com o clube baiano, o defensor sofreu um trauma no quadril e está em tratamento no departamento médico. O problema físico, no entanto, não deve tirá-lo de mais compromissos na temporada.

Acordo com o Internacional

Vale lembrar que o Vitória chegou a entrar em acordo com o Colorado para utilizar o atleta de 25 anos, que ainda tem seus direitos econômicos ligados ao clube gaúcho. Ele tem valor de compra fixado em R$ 4,8 milhões e será adquirido no fim do ano.

O Rubro-Negro, inclusive, já iniciou o pagamento da compra definitiva e quitou uma parcela do montante total.