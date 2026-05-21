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E.C.VITÓRIA

Vitória esclare situações de Aitor, Arcanjo e Ramon; saiba detalhes

Após a goleada sobre o ABC, Fábio Mota detalhou os casos em entrevista

João Grassi
Por
Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória
Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após a goleada de 6 a 2 do Vitória sobre o ABC nesta quarta-feira, 20, pela semifinal da Copa do Nordeste, o presidente Fábio Mota esclareceu dúvidas importantes sobre as situações dos atletas Aitor Cantalapiedra, Lucas Arcanjo e Ramon.

Em entrevista no Barradão logo após o apito final, o dirigente confirmou a informação de que o meia espanhol teve férias antecipadas para resolver "problemas familiares". Segundo Fábio, Aitor retorna ao clube depois do período afastado.

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"Nós vamos soltar nota sobre o Aitor. Ele teve alguns problemas familiares e a gente entende, qualquer um de nós pode ter risco de estar passando por isso. A gente resolveu antecipar as férias dele para resolver problemas na Espanha. Ele volta normalmente quando acabar as férias", detalhou Mota.

Já a respeito do lateral-esquerdo, que só poderá enfrentar o Internacional mediante pagamento de multa, o presidente rubro-negro deixou claro que os valores serão abatidos na compra definitiva junto ao time gaúcho.

"Já está consorciado isso, o valor que vamos pagar será abatido na compra do atleta. Já foi negociado dessa forma", garantiu o dirigente.

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Lucas Arcanjo de saída?

Fábio Mota ainda comentou sobre as especulações de uma possível saída do goleiro Lucas Arcanjo. De acordo com o presidente, não há intenção de ambas as partes em concretizar nenhum negócio, a não ser que chegue uma "proposta extraordinária".

Fábio Mota, presidente do Vitória
Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

"Lucas Arcanjo tem uma história com o Vitória e comigo. Está entre um dos maiores ídolos da história do clube. Ele não tem vontade nenhuma de sair e o Vitória também não tem intenção de vendê-lo, a não ser que surja uma proposta extraordinária. Minha intenção é que ele cumpra o contrato todo”, finalizou.

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