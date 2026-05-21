COPA DO NORDESTE
Goleado pelo Vitória, ABC vai representar contra arbitragem: "Repúdio"
Clube potiguar se pronunciou através de nota
Após as reclamações feitas ainda dentro de campo, o ABC se manifestou publicamente contra as decisões da arbitragem na goleada de 6 a 2 sofrida para o Esporte Clube Vitória, nesta quarta-feira, 20, pela semifinal da Copa do Nordeste.
Em nota, o ABC afirmou que vê a atuação da arbitragem com "indignação e repúdio". Além disso, o clube potiguar garante que fará uma representação na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e que solicitou os áudios e imagens do VAR.
As queixas acontecem por causa do pênalti marcado aos 50 minutos do primeiro tempo, que culminou no gol de empate do Leão da Barra. Além disso, o árbitro Léo Simão Holanda (CE) foi recomendado a revisar o lance no VAR, mas voltou com a decisão de expulsar o zagueiro Edson, autor da penalidade. Na segunda etapa, o volante Geilson também recebeu cartão vermelho.
Em entrevista no intervalo da partida, o atacante Wallyson, ex-Vitória, afirmou que sua equipe foi prejudicada e chamou o juiz de campo de "cagão".
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Leia abaixo a nota na íntegra
"O ABC Futebol Clube vem a público expressar sua profunda indignação e repúdio à atuação da equipe de arbitragem na partida contra o Vitória/BA, realizada nesta quarta-feira (20), válida pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Nordeste 2026.
O clube, por meio de seu Departamento Jurídico, tomará todas as medidas cabíveis, inclusive com representação contra a arbitragem junto às instâncias competentes. As imagens e o áudio do VAR já foram formalmente solicitados".
NOTA OFICIAL— ABC Futebol Clube (@ABCFC) May 21, 2026
O ABC Futebol Clube vem a público expressar sua profunda indignação e repúdio à atuação da equipe de arbitragem na partida contra o Vitória/BA, realizada nesta quarta-feira (20), válida pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Nordeste 2026.
O clube, por meio de… pic.twitter.com/NIap8GeNoq
Jogo de volta
O jogo de volta entre ABC e Vitória será realizado na próxima quarta-feira, 27, às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal.
Mesmo que perca por três gols de diferença, o Leão da Barra ainda garante vaga na decisão do Nordestão. Qualquer derrota menor, empate ou triunfo classifica a equipe comandada por Jair Ventura.