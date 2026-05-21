"O que todo mundo esperava", diz Jair Ventura após goleada contra ABC

O técnico Jair Ventura exaltou a recuperação do Vitória na vitória por 6 a 2 contra o ABC na noite desta quarta-feira, 20, válida pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste. De acordo com o treinador, o time fez um primeiro tempo “muito abaixo”, mas melhorou na segunda etapa e conseguiu golear o adversário.

Segundo Jair Ventura, o Vitória lidou bem com o peso do favoritismo, principalmente na etapa final, abrindo uma vantagem confortável para o jogo de volta. O treinador ainda relembrou a eliminatória contra o Flamengo na Copa do Brasil, em que o time superou a desvantagem financeira para avançar de fase.

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“O jogo de mata-mata é sempre muito mais apreensivo”, iniciou ele. “[Lidamos bem com] a obrigatoriedade que a gente tinha de ser o time de maior investimento. Ao contrário do jogo contra o Flamengo, quando você tem que ser o protagonista é um pouco diferente.”, declarou ele.

“Foram alguns minutos [de oscilação] e depois a gente fez o que todo mundo esperava que o Vitória ia fazer e conseguimos uma vantagem para o segundo jogo”, completou Jair.

Ainda segundo o treinador, o resultado precisa ser valorizado, mas é preciso manter a “humildade”.

“É a nossa maior goleada desde que nós chegamos, mas pés no chão. O discurso dentro do vestiário foi de humildade. A bola já te mostrou várias vezes o que acontece, né? Então a gente vai com humildade.”, declarou o treinador.