Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

"O que todo mundo esperava", diz Jair Ventura após goleada contra ABC

Vitória venceu equipe visitante por 6 a 2 no jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem "O que todo mundo esperava", diz Jair Ventura após goleada contra ABC
Foto: Reprodução | Youtube

O técnico Jair Ventura exaltou a recuperação do Vitória na vitória por 6 a 2 contra o ABC na noite desta quarta-feira, 20, válida pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste. De acordo com o treinador, o time fez um primeiro tempo “muito abaixo”, mas melhorou na segunda etapa e conseguiu golear o adversário.

Segundo Jair Ventura, o Vitória lidou bem com o peso do favoritismo, principalmente na etapa final, abrindo uma vantagem confortável para o jogo de volta. O treinador ainda relembrou a eliminatória contra o Flamengo na Copa do Brasil, em que o time superou a desvantagem financeira para avançar de fase.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

COPA DO NORDESTE

Novamente decisivo no Vitória, Renê revela meta de gols para temporada
Novamente decisivo no Vitória, Renê revela meta de gols para temporada imagem

COLOSSAL!

Vitória atropela o ABC e coloca um pé nas finais da Copa do Nordeste
Vitória atropela o ABC e coloca um pé nas finais da Copa do Nordeste imagem

E.C.VITÓRIA

Autor de gol, ex-Vitória detona arbitragem no Barradão após expulsão
Autor de gol, ex-Vitória detona arbitragem no Barradão após expulsão imagem

“O jogo de mata-mata é sempre muito mais apreensivo”, iniciou ele. “[Lidamos bem com] a obrigatoriedade que a gente tinha de ser o time de maior investimento. Ao contrário do jogo contra o Flamengo, quando você tem que ser o protagonista é um pouco diferente.”, declarou ele.

“Foram alguns minutos [de oscilação] e depois a gente fez o que todo mundo esperava que o Vitória ia fazer e conseguimos uma vantagem para o segundo jogo”, completou Jair.

Ainda segundo o treinador, o resultado precisa ser valorizado, mas é preciso manter a “humildade”.

“É a nossa maior goleada desde que nós chegamos, mas pés no chão. O discurso dentro do vestiário foi de humildade. A bola já te mostrou várias vezes o que acontece, né? Então a gente vai com humildade.”, declarou o treinador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

abc Copa do Nordeste Futebol Jair Ventura vitória

Relacionadas

Mais lidas