Cacá prega foco e detalha clima de cobrança antes de virada do Vitória

O Esporte Clube Vitória goleou o ABC por 6 a 2 nesta quarta-feira, 20, abrindo larga vantagem no confronto pela semifinais da Copa do Nordeste. Apesar da vaga encaminhada na decisão, o clima do vestiário não é de oba-oba. Depois de Jair Ventura e Luan Cândido criticarem o primeiro tempo da equipe, Cacá também trouxe detalhes dos bastidores.

Em entrevista na zona mista do Barradão, o zagueiro do Vitória garantiu que houve "bastante cobrança" durante o intervalo. De acordo com ele, isso partiu dos próprios atletas entre si, da comissão técnica e diretoria rubro-negra.

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"Cobrança, né? Cobrança entre nós jogadores, a comissão técnica e diretoria também cobrou bastante para que a gente voltasse ligado no segundo tempo. Sabíamos que precisávamos abrir uma vantagem boa no jogo de hoje, porque o ABC é muito forte em casa, então acabou que houve cobrança para a equipe", iniciou Cacá.

De acordo com o defensor, é necessário manter o foco para a partida de volta independente da vantagem construída. "Uma vitória muito boa, larga, mas temos que tratar o próximo jogo como uma decisão. Com a mesma seriedade, o mesmo comprometimento, porque a gente sabe que o ABC tem uma equipe muito forte em casa. Temos que continuar com a seriedade e a nossa disposição".

Chance de fazer história

Com o Leão da Barra há 16 anos sem nem chegar às finais do Nordestão, Cacá ainda comentou sobre a possibilidade de fazer história. Ele, no entanto, enalteceu o adversário e voltou a pregar foco no duelo de volta.

"Muito feliz pelo momento que estou vivendo. Fui bem recebido quando cheguei, tenho amigos de infância aqui, que fizeram base comigo. Muito feliz com a oportunidade de disputar uma final, mas a gente sabe que tem mais um jogo, futebol se decide nos 90 minutos. Como eu disse, o ABC é uma equipe qualificada, organizada e muito forte em casa. O foco agora é pensar no próximo passo para que possamos chegar na final e buscar o título", concluiu o zagueiro.

Jogo de volta

O jogo de volta entre ABC e Vitória será realizado na próxima quarta-feira, 27, às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal.

Mesmo que perca por três gols de diferença, o Leão da Barra ainda garante vaga na decisão do Nordestão. Qualquer derrota menor, empate ou triunfo classifica a equipe comandada por Jair Ventura.