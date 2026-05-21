Com problemas pessoais, meia do Vitória não joga há mais de um mês

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Fora dos relacionados nos últimos cinco jogos do Esporte Clube Vitória, o meia Aitor Cantalapiedra teve suas férias antecipadas e está fora das atividades do clube. A informação foi confirmada pelo presidente Fábio Mota.

Contratado em julho de 2025 e peça importante na luta contra o rebaixamento na temporada passada, Aitor atravessa um período de problemas pessoais não detalhados pelo Vitória. Por isso, o meia espanhol solicitou a antecipação.

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Questionado em entrevista coletiva, Jair Ventura não entrou em detalhes sobre a situação. O técnico declarou apenas que o caso estava sendo acompanhado pelo departamento de futebol do clube.

O atleta de 30 anos não joga desde o empate sem gols com o Corinthians, em 18 de abril, mas já vinha perdendo espaço no elenco rubro-negro por ter caído de rendimento em campo. Ele ainda tem contrato com o o Leão até junho de 2027.

Números de Aitor no Vitória

Aitor acumula 36 jogos pelo Vitória, com quatro gols marcados e sete assistências ao todo. Na atual temporada, o ex-Barcelona fez 17 partidas e um gol.