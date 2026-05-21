HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

COPA DO NORDESTE

Osvaldo afirma que vai eternizar golaço em placa: "Momento histórico"

Atacante marcou duas vezes na goleada de 6 a 2 sobre o ABC

João Grassi
Por
| Atualizada em
Osvaldo, atacante do Vitória
Osvaldo, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Autor dos últimos gols do Esporte Clube Vitória no atropelo de 6 a 2 sobre o ABC, nesta quarta-feira, 20, o atacante Osvaldo vive expectativa de conquistar a Copa do Nordeste e encerrar o jejum de 16 anos do clube. Uma das suas bolas na rede, inclusive, veio de uma linda meia bicicleta.

Em entrevista na zona mista do Barradão, Osvaldo deixou claro que, para ele, apenas ganhando taças é possível deixar um "legado". Decisivo, o 'Vovô' disse ter vivido um "momento histórico no último ano da carreira".

"Tenho 20 anos como profissional e onde eu passo deixo um legado. Daqui 50 anos as pessoas só vão lembrar de quem passou e conquistou, no futebol não tem lembrança para aquele que não é vencedor. Desde que eu cheguei aqui tenho conquistado títulos importantes", iniciou o atacante.

"Vamos tentar conquistar esse título regional que já tem anos que o Vitória não conquista. Agradeço pela oportunidade de poder viver isso novamente, de poder voltar a marcar um belo gol no Barradão", seguiu.

"Quando você faz um gol bonito, fica marcado na história do atleta. Noite inesquecível pra mim. Não estava tendo muitas chances, às vezes até você acha que não vai entrar. Tive a oportunidade de entrar 20 minutos e fui abençoado com dois belos gols", completou.

Gol de placa?

Osvaldo ainda revelou que, após marcar outro gol de bicicleta quando defendia o Fortaleza, eternizou o momento em uma placa. Agora, o camisa 11 quer repetir a dose e pediu um registro do seu golaço para emoldurar.

Osvaldo marcou golaço de bicicleta
Osvaldo marcou golaço de bicicleta - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

"Já fiz em um Clássico Rei [Fortaleza x Ceará]. Inclusive, tenho até uma placa em casa, vou ver se consigo providenciar algum registro para poder deixar duas fotos belíssimas na sala da minha casa", comemorou.

