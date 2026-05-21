Preocupa? Ramon deixa campo com dores em goleada do Vitória

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Apesar da goleada histórica e de estar com “um pé” na final da Copa do Nordeste, o Esporte Clube Vitória ganhou um motivo para preocupação. No duelo contra o ABC, nesta quarta-feira, 20, o lateral-esquerdo Ramon foi substituído no intervalo da partida após sentir dores na coluna. Na saída de campo, o jogador foi flagrado mancando e deve passar por reavaliação do departamento médico.

Titular absoluto da equipe comandada pelo técnico Jair Ventura, a situação do lateral-esquerdo passa a ser uobersada de perto para os próximos compromissos do Leão da Barra, contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, e diante do próprio ABC, na partida de volta da semifinal da Copa do Nordeste.





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A propósito, para o duelo contra o Internacional, neste sábado, 23, às 17h, no Barradão, o Vitória pretende pagar a multa avaliada em R$ 1 milhão para poder contar com o jogador, que está emprestado ao Rubro-Negro pelo clube gaúcho.

Em 2026, o lateral-esquerdo Ramon soma 26 partidas disputadas pelo Vitória, com uma assistência distribuída e dois gols marcados — incluindo um golaço no clássico BaVi, válido pelo Campeonato Brasileiro.