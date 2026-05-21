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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Luan Cândido diz que postura não pode mudar mesmo após goleada

Zagueiro do Vitória comentou sobre a goleada de 6 a 2 sobre o ABC

João Grassi
Por
| Atualizada em
Luan Cândido
Luan Cândido - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Peça importante no sistema defensivo do Esporte Clube Vitória, o zagueiro Luan Cândido comentou sobre a goleada de 6 a 2 em cima do ABC, nesta quarta-feira, 20, no jogo de ida das semifinais da Copa do Nordeste. Apesar do placar elástico, o Leão da Barra esteve duas vezes atrás do placar no primeiro tempo.

Em entrevista na zona mista do Barradão, Luan reconheceu a "desatenção" do time baiano no começo da partida, algo que também foi destacado pelo técnico Jair Ventura em coletiva. No entanto, ele afirmou que a postura depois do intervalo foi outra.

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"Todos puderam ver a desatenção do time no começo do jogo, mas a gente foi conversando, se acertando, e conseguimos o empate ainda no primeiro tempo. No segundo tempo voltamos mais focados e conseguimos sair com um grande resultado", celebrou Cândido.

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Embora tenha sido construída uma larga vantagem, o defensor rubro-negro diz que é necessário manter o foco para buscar o resultado positivo também na partida de volta. Vale lembrar que o acúmulo das campanhas define o mandante do jogo decisivo das finais.

"Muito importante isso, é que a gente está buscando sempre no Vitória, é continuar nessa pegada. Vamos com um grande resultado pra lá, mas vamos jogar. Vamos continuar jogando, vamos continuar focados para buscar a classificação à final. É manter o que a gente vem fazendo e vai da tudo certo", completou.

Jogo de volta

O jogo de volta entre ABC e Vitória será realizado na próxima quarta-feira, 27, às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal.

Mesmo que perca por três gols de diferença, o Leão da Barra ainda garante vaga na decisão do Nordestão. Qualquer derrota menor, empate ou triunfo classifica a equipe comandada por Jair Ventura.

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esporte clube vitória

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