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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

DECISIVO

Luan Cândido faz primeiro gol pelo Vitória: "Mais importante da vida"

Zagueiro ajudou o Vitória a eliminar o Flamengo na Copa do Brasil

João Grassi
Por
Luan Cândido
Luan Cândido -

Autor do segundo gol do Esporte Clube Vitória na classificação histórica sobre o Flamengo, nesta quinta-feira, 14, pela quinta fase da Copa do Brasil, o zagueiro Luan Cândido marcou pela primeira vez com a camisa rubro-negra em um momento decisivo.

Em entrevista na zona mista do Barradão, Cândido valorizou o resultado e a vaga nas oitavas de final. Ele também enalteceu a união do elenco rubro-negro e falou sobre manter a pegada em busca de "objetivos maiores" na temporada.

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"Classificação muito importante, é o que a gente vem buscando sempre. É manter o que a gente vem fazendo dentro de campo. Confiamos em todo o elenco, eu acho que isso é o mais importante, confiar no seu companheiro. Deus abençoou a gente para classificar, com certeza todos estão felizes com isso", iniciou.

"Independente se você está jogando ou não, é seguir trabalhando para quando a oportunidade vier, você estar preparado. Só agradecer a Deus pelo gol. Primeiro gol com a camisa do Vitória e com certeza o mais importante da minha vida. É continuar o que a gente vem fazendo dentro de campo, que a gente vai conseguir chegar a objetivos maiores", completou.

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Red Bull Bragantino vs Vitória

Questionado sobre poder jogar contra o Red Bull Bragantino, clube dono dos seus direitos econômicos, Luan Cândido deixou a situação para ser resolvida pela diretoria do Vitória. O time paulista é o próximo adversário do Leão neste fim de semana.

"É porque eu sou do Red Bull Bragantino, então com certeza teria que pagar alguma multa aí, alguma coisa. Isso aí o presidente [Fábio Mota] vai ver certinho, mas por conta de ainda ter contrato lá eu não posso jogar", explicou.

Enquanto aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário na Copa do Brasil, o Vitória volta ao foco para a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe baiana enfrenta o Bragantino no próximo domingo, 17, às 18h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

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