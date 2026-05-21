BRASILEIRÃO
Vitória x Internacional: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo
Os dois times se enfrentam neste sábado, 23, às 17h, no Barradão, pela 17ª rodada do Brasileirão
Na Copa do Brasil, classificado para as oitavas. Na Copa do Nordeste, sonoros 6 a 2 no jogo de ida da semifinal. No Brasileirão, no entanto, o Vitória não está tão confortável assim, precisando subir na tabela para escapar do risco de Z-4.
Ocupando a 14ª posição e apenas um ponto acima do Corinthians, que abre a zona de rebaixamento, o Vitória recebe o Internacional em casa, no Barradão, pela 17ª rodada do torneio, neste sábado, 23, às 17h, na esperança de conseguir três pontos muito necessários na tabela.
Enquanto o Vitória foge da zona com 19 pontos acumulados e tenta buscar uma experiência melhor do que os 2 a 0 sofridos para o Bragantino na rodada anterior, o Inter está mais seguro, aparecendo na 11ª posição com 21 pontos até aqui.
Leia Também:
Transmissão
A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo e no pay-per-view pelo Premiere.
Prováveis escalações
Contra o Inter, Jair Ventura sente os desfalques de Dudu, Edu, Camutanga, Ismael e Pato por pós-cirúrgico, e Mateus Silva Ricceli e Pedro Henrique por lesão, ficando sem os sete jogadores disponíveis para o confronto.
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon (Jamerson); Baralhas, Emmanuel Martínez e Caíque; Erick, Renê e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura.
Internacional: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Allex e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.