Vitória x Internacional: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Na Copa do Brasil, classificado para as oitavas. Na Copa do Nordeste, sonoros 6 a 2 no jogo de ida da semifinal. No Brasileirão, no entanto, o Vitória não está tão confortável assim, precisando subir na tabela para escapar do risco de Z-4.

Ocupando a 14ª posição e apenas um ponto acima do Corinthians, que abre a zona de rebaixamento, o Vitória recebe o Internacional em casa, no Barradão, pela 17ª rodada do torneio, neste sábado, 23, às 17h, na esperança de conseguir três pontos muito necessários na tabela.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Enquanto o Vitória foge da zona com 19 pontos acumulados e tenta buscar uma experiência melhor do que os 2 a 0 sofridos para o Bragantino na rodada anterior, o Inter está mais seguro, aparecendo na 11ª posição com 21 pontos até aqui.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo e no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

Contra o Inter, Jair Ventura sente os desfalques de Dudu, Edu, Camutanga, Ismael e Pato por pós-cirúrgico, e Mateus Silva Ricceli e Pedro Henrique por lesão, ficando sem os sete jogadores disponíveis para o confronto.



Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon (Jamerson); Baralhas, Emmanuel Martínez e Caíque; Erick, Renê e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura.

Internacional: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Allex e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.