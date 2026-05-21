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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

BRASILEIRÃO

Vitória x Internacional: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo

Os dois times se enfrentam neste sábado, 23, às 17h, no Barradão, pela 17ª rodada do Brasileirão

Marina Branco
Por
Renê comemora gol sobre o ABC
Renê comemora gol sobre o ABC - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Na Copa do Brasil, classificado para as oitavas. Na Copa do Nordeste, sonoros 6 a 2 no jogo de ida da semifinal. No Brasileirão, no entanto, o Vitória não está tão confortável assim, precisando subir na tabela para escapar do risco de Z-4.

Ocupando a 14ª posição e apenas um ponto acima do Corinthians, que abre a zona de rebaixamento, o Vitória recebe o Internacional em casa, no Barradão, pela 17ª rodada do torneio, neste sábado, 23, às 17h, na esperança de conseguir três pontos muito necessários na tabela.

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Enquanto o Vitória foge da zona com 19 pontos acumulados e tenta buscar uma experiência melhor do que os 2 a 0 sofridos para o Bragantino na rodada anterior, o Inter está mais seguro, aparecendo na 11ª posição com 21 pontos até aqui.

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Transmissão

A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo e no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

Contra o Inter, Jair Ventura sente os desfalques de Dudu, Edu, Camutanga, Ismael e Pato por pós-cirúrgico, e Mateus Silva Ricceli e Pedro Henrique por lesão, ficando sem os sete jogadores disponíveis para o confronto.

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon (Jamerson); Baralhas, Emmanuel Martínez e Caíque; Erick, Renê e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura.

Internacional: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Allex e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.

Jair Ventura pelo Vitória
Jair Ventura pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória
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Tags

Brasileirão internacional vitória

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