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Dupla BaVi pode ser impactada por mudanças da LiBRA; veja quais são

Ambos os clubes estiveram presentes na Assembleia Geral Ordinária Extraordinária da Liga do Futebol Brasileiro (LiBRA)

Gustavo Nascimento
Por
Nathan Mendes, do Vitória, e Erick Pulga, do Bahia, disputam a bola no empate por 1 a 1 entre Bahia e Vitória no Campeonato Brasileiro
Nathan Mendes, do Vitória, e Erick Pulga, do Bahia, disputam a bola no empate por 1 a 1 entre Bahia e Vitória no Campeonato Brasileiro - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Tanto o Bahia quanto o Vitória devem ser impactados em breve a partir do novo alinhamento estratégico da Liga do Futebol Brasileiro (LiBRA), associação da qual ambos os clubes fazem parte. Isso porque a Libra concluiu nesta sexta-feira, 22, sua Assembleia Geral Ordinária Extraordinária, que estabeleceu mudanças dentro do grupo.

Entre os pontos tratados no encontro estiveram as contas referentes ao ano de 2025, aprovadas por unanimidade pelos clubes.

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Além disso, os clubes aprovaram um plano de trabalho voltado ao aprimoramento contínuo do modelo comercial e operacional do contrato de direitos de transmissão, buscando maximizar o valor coletivo da competição no longo prazo.

Reorganização da gestão

Como parte das melhorias de governança, também foram aprovadas na reunião mudanças na estrutura de gestão, incluindo o fortalecimento do Comitê de Negócios, que centralizará as discussões de interesse comum nos âmbitos comerciais e institucionais.

Além disso, o encontro formalizou a saída do executivo Silvio Matos, que até então prestava serviços à associação.

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Bahia libra vitória

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