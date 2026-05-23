Dupla BaVi pode ser impactada por mudanças da LiBRA; veja quais são

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Tanto o Bahia quanto o Vitória devem ser impactados em breve a partir do novo alinhamento estratégico da Liga do Futebol Brasileiro (LiBRA), associação da qual ambos os clubes fazem parte. Isso porque a Libra concluiu nesta sexta-feira, 22, sua Assembleia Geral Ordinária Extraordinária, que estabeleceu mudanças dentro do grupo.

Entre os pontos tratados no encontro estiveram as contas referentes ao ano de 2025, aprovadas por unanimidade pelos clubes.

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Além disso, os clubes aprovaram um plano de trabalho voltado ao aprimoramento contínuo do modelo comercial e operacional do contrato de direitos de transmissão, buscando maximizar o valor coletivo da competição no longo prazo.

Reorganização da gestão

Como parte das melhorias de governança, também foram aprovadas na reunião mudanças na estrutura de gestão, incluindo o fortalecimento do Comitê de Negócios, que centralizará as discussões de interesse comum nos âmbitos comerciais e institucionais.

Além disso, o encontro formalizou a saída do executivo Silvio Matos, que até então prestava serviços à associação.