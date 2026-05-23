Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL

FUTEBOL

Companheiro de Cristiano Ronaldo é eleito craque do Campeonato Inglês

Jogador distribuiu 20 assistências ao longo da competição, igualando recorde atingido por Thierry Henry e Kevin De Bruyne

Gustavo Nascimento
Por
Bruno Fernandes ao lado de Michael Carrick no Manchester United
Bruno Fernandes ao lado de Michael Carrick no Manchester United - Foto: Darren Staples | AFP

O meia Bruno Fernandes, craque do Manchester United e companheiro de Cristiano Ronaldo na Seleção de Portugal, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Inglês na atual temporada. O jogador distribuiu 20 assistências ao longo da competição e igualou o recorde em uma só edição da Premier League, que era dividido por Thierry Henry e Kevin De Bruyne, além de marcar oito gols.

Bruno Fernandes ainda terá a oportunidade de superar a marca de assistências atingida por Henry e De Bruyne, já que entra em campo neste domingo, 24, às 12h, contra o Brighton, em partida válida pela última rodada da competição.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

COPA A TARDE

Onde será a Copa do Mundo 2026? Conheça os estádios e cidades-sede
Onde será a Copa do Mundo 2026? Conheça os estádios e cidades-sede imagem

CRISE INTERNA?

Seleção da França pode ter redução de bônus por participação na Copa
Seleção da França pode ter redução de bônus por participação na Copa imagem

RECORDE

Pela quarta vez, Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo
Pela quarta vez, Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo imagem

O português também é o jogador da Premier League com mais chances criadas (124) e mais grandes oportunidades criadas (30), números que o fizeram ser escolhido como o melhor jogador da competição.

Campanha de recuperação

Depois de um começo difícil, que culminou na demissão do técnico português Ruben Amorim durante o campeonato, o Manchester United teve uma grande recuperação sob o comando de Michael Carrick, ex-jogador dos Red Devils.

Desde que o Carrick assumiu o time, na 22ª rodada, o Manchester United foi o time que mais conquistou pontos, com 11 vitórias, três empates e somente duas derrotas até então. Em meio a isso, Bruno Fernandes foi o principal nome da equipe dentro de campo.

Bruno Fernandes ao lado de Michael Carrick no Manchester United
Bruno Fernandes ao lado de Michael Carrick no Manchester United - Foto: Darren Staples | AFP

Antes da chegada de Carrick, o United havia vencido somente oito de 21 jogos, ocupando a 7ª posição no Campeonato Inglês, ou seja, estava fora da zona de classificação para a Champions League. Agora, o time está matematicamente garantido na 3ª colocação do torneio e na próxima edição da Liga dos Campeões.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Bruno Fernandes cristiano ronaldo manchester united

Relacionadas

Mais lidas