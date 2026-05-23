Companheiro de Cristiano Ronaldo é eleito craque do Campeonato Inglês

O meia Bruno Fernandes, craque do Manchester United e companheiro de Cristiano Ronaldo na Seleção de Portugal, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Inglês na atual temporada. O jogador distribuiu 20 assistências ao longo da competição e igualou o recorde em uma só edição da Premier League, que era dividido por Thierry Henry e Kevin De Bruyne, além de marcar oito gols.

Bruno Fernandes ainda terá a oportunidade de superar a marca de assistências atingida por Henry e De Bruyne, já que entra em campo neste domingo, 24, às 12h, contra o Brighton, em partida válida pela última rodada da competição.

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O português também é o jogador da Premier League com mais chances criadas (124) e mais grandes oportunidades criadas (30), números que o fizeram ser escolhido como o melhor jogador da competição.

Campanha de recuperação

Depois de um começo difícil, que culminou na demissão do técnico português Ruben Amorim durante o campeonato, o Manchester United teve uma grande recuperação sob o comando de Michael Carrick, ex-jogador dos Red Devils.

Desde que o Carrick assumiu o time, na 22ª rodada, o Manchester United foi o time que mais conquistou pontos, com 11 vitórias, três empates e somente duas derrotas até então. Em meio a isso, Bruno Fernandes foi o principal nome da equipe dentro de campo.

Bruno Fernandes ao lado de Michael Carrick no Manchester United - Foto: Darren Staples | AFP

Antes da chegada de Carrick, o United havia vencido somente oito de 21 jogos, ocupando a 7ª posição no Campeonato Inglês, ou seja, estava fora da zona de classificação para a Champions League. Agora, o time está matematicamente garantido na 3ª colocação do torneio e na próxima edição da Liga dos Campeões.