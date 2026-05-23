Vitória tem ingressos de arquibancada esgotados para encarar o Inter

A torcida do Vitória esgotou os ingressos de arquibancada para o jogo contra o Internacional, válido pela 17ª rodada do Brasileirão, que acontece neste sábado, 23, às 17h. Após a vitória por 6 a 2 contra o ABC na última quarta-feira, 20, também no Barradão, a expectativa é que o Leão da Barra registre um dos maiores públicos da temporada até aqui.

O time volta a jogar dentro de casa no Campeonato Brasileiro precisando vencer o Internacional após duas partidas sem vitória longe de Salvador. Nas últimas duas rodadas, o Leão empatou por 2 a 2 com o Fluminense, no Maracanã, e perdeu por 2 a 0 para o Bragantino, no interior de São Paulo.

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Os resultados deixaram o time a apenas um ponto de distância da zona de rebaixamento, apesar do Vitória ter um jogo a menos em relação aos concorrentes na parte de baixo da tabela.

Ainda assim, o Rubro-Negro Baiano vive um momento positivo com a torcida, principalmente no Barradão. Analisando todas as competições, o Vitória mantém uma sequência de quatro vitórias consecutivas, incluindo a classificação contra o Flamengo na Copa do Brasil, e oito jogos de invencibilidade.

Maiores públicos da temporada

O Vitória anunciou na sexta-feira, 22, que 25 mil check-ins já haviam sido realizados para a partida contra o Internacional, o que aumentou a expectativa para que o duelo acontecesse com o Barradão lotado.

Até a semana passada, o maior público do Vitória nesta temporada havia sido no primeiro Ba-Vi do ano, na primeira fase do Campeonato Baiano, quando o Barradão recebeu 29.729 pagantes e um total de 29.843 pessoas.

Enquanto isso, o segundo jogo com mais torcedores presentes no Estádio Manoel Barradas tinha sido contra o Flamengo. Na ocasião, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, 27.080 pessoas estiveram presentes na derrota por 2 a 1 para o time carioca.

No entanto, o jogo de volta dos 16 avos da Copa do Brasil, contra o Flamengo, bateu esse recorde e se tornou a partida com o maior público presente no Barradão em 2026. Na ocasião, que terminou com a vitória por 2 a 0 e a classificação do Leão para a próxima fase, 30.793 torcedores estiveram presentes na Toca do Leão.