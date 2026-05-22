Vitória defende tabu de oito anos contra Internacional no Barradão

O Vitória terá um retrospecto histórico a seu favor no duelo contra o Internacional, neste sábado, 23, no Barradão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado chega a Salvador embalado por uma sequência de sete jogos sem perder na temporada, mas precisará superar um incômodo antigo - o baixo aproveitamento diante do Leão da Barra dentro da casa rubro-negra.

Ao longo da história, o Inter enfrentou o Vitória 18 vezes no Barradão e venceu apenas três. Foram 13 vitórias rubro-negras, dois empates e três vitórias coloradas, com aproveitamento de apenas 20% para o clube gaúcho no estádio.

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O recorte pelo Campeonato Brasileiro é ainda mais favorável ao Leão. Em 15 confrontos disputados no Barradão pela competição nacional, o Vitória venceu 11 vezes, empatou duas e perdeu apenas duas para o Internacional.

O aproveitamento colorado nesse cenário é de 17%, deixando clara a dificuldade histórica do clube gaúcho quando visita o Rubro-Negro em Salvador. A última vitória do Inter sobre o Vitória pelo Brasileirão no Barradão aconteceu em 30 de maio de 2018, pela oitava rodada da competição, quando venceu por 3 a 2.

Última vitória do Inter no Barradão

Considerando todas as competições, a vitória mais recente do Inter no Barradão ocorreu em 2021, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Naquele confronto, o Colorado venceu por 1 a 0, com gol de Thiago Galhardo.

Desde então, o Inter voltou duas vezes ao Barradão para enfrentar o Vitória, e perdeu ambas. Apesar do retrospecto negativo no estádio, o Internacional chega para o confronto em momento positivo na temporada.

O time comandado por Pezzolano ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos, e vem de sete partidas de invencibilidade. A missão, então, será quebrar um tabu que acompanha o clube há anos em Salvador.

Vitória e Inter no Barradão pelo Brasileirão

1996 - Vitória 2 x 1 Inter

1998 - Vitória 2 x 0 Inter

2000 - Vitória 3 x 0 Inter

2001 - Vitória 2 x 0 Inter

2002 - Vitória 0 x 0 Inter

2003 - Vitória 0 x 3 Inter

2004 - Vitória 2 x 1 Inter

2008 - Vitória 2 x 1 Inter

2009 - Vitória 2 x 0 Inter

2010 - Vitória 0 x 0 Inter

2014 - Vitória 2 x 0 Inter

2016 - Vitória 1 x 0 Inter

2018 - Vitória 2 x 3 Inter

2024 - Vitória 2 x 1 Inter

2025 - Vitória 1 x 0 Inter

O confronto deste sábado, então, coloca frente a frente dois fatores importantes - de um lado, um Inter em sequência positiva e tentando subir na tabela, mas do outro, um Vitória apoiado em um retrospecto dominante em casa contra o adversário gaúcho.

Resta saber o que prevalece - a boa fase que o Inter vem vivendo, ou o peso histórico de enfrentar o Vitória dentro do Barradão?