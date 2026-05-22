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XÔ, TABU!

Joia do Bahia, Dell encerra jejum de dois meses após gol no Sub-20

“Haaland do Sertão” volta a marcar após 80 dias e brilha no triunfo do Bahia sobre o Fortaleza pelo Brasileirão Sub-20

Téo Mazzoni
Por
Dell volta a marcar no Bahia e encerra longa seca de gols
Dell volta a marcar no Bahia e encerra longa seca de gols - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O atacante Dell pôs fim a um jejum incômodo na temporada. Nesta quinta-feira, 21, a jovem joia da base do Esporte Clube Bahia voltou a balançar as redes após mais de dois meses — e em grande estilo. O “Haaland do Sertão” marcou um gol de letra no triunfo por 3 a 2 do Esquadrão sobre o Fortaleza, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Com o gol marcado, Dell voltou a comemorar após 80 dias. A última vez que havia colocado a bola no fundo das redes foi no dia 3 de março, quando marcou na vitória do Esquadrão sobre o Fluminense, também pelo Brasileirão da categoria.

Desde então, antes do gol anotado nesta quinta-feira, a joia da base tricolor havia disputado oito partidas — duas delas pelo time profissional, embora tenha somado apenas 35 minutos em campo — e não conseguiu voltar a marcar.

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Ao reencontrar o caminho das redes, Dell retomou justamente a principal característica que marcou o seu início de temporada: os gols. Em 2026, o “Haaland do Sertão” ganhou atenção nacional após se destacar sob o comando do técnico Rogério Ceni durante a campanha do Bahia no Campeonato Baiano. O Tricolor conquistou o título estadual e o atacante ainda foi eleito o craque da competição.

Dell marcou quatro gols no Baianão, incluindo o tento da vitória sobre o Esporte Clube Vitória no primeiro BaVi do ano, disputado no Barradão. No entanto, após o destaque inicial na temporada, o atacante perdeu espaço no elenco principal, mesmo após Rogério Ceni afirmar que daria mais minutos ao jovem.

Com isso, Dell voltou a ser presença constante no time Sub-20, mas sem repetir o mesmo protagonismo em razão do jejum de gols, encerrado apenas nesta quinta-feira.

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Dell Esporte Clube Bahia haaland do sertão

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