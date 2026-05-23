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E.C.VITÓRIA

Titulares do Vitória não podem mais trocar de time na Série A; entenda

Determinação da CBF impõe limite para transferências internas

João Grassi
Por
| Atualizada em
Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória
Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Em meio a disputa da 17ª rodada do Brasileirão, em que o Esporte Clube Vitória enfrenta o Internacional neste sábado, 23, quatro atletas fundamentais no elenco rubro-negro ultrapassaram 12 jogos na competição, e, com isso, não podem ser contratados por outra equipe da Série A.

A situação envolve os atletas Lucas Arcanjo, Gabriel Baralhas, Emmanuel Martínez e Nathan Mendes, que são titulares na equipe de Jair Ventura. O goleiro, os volantes e o lateral-direito chegaram em 13 partidas pelo Campeonato Brasileiro, número superior ao máximo permitido para mudar de clube.

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Anteriormente, qualquer jogador que disputa a Primeira Divisão só poderia atuar em até seis compromissos caso quisesse se transferir para outro time. Nesta temporada, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aumentou este limite para 12.

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Outros atletas próximos do limite

Além do trio que já completou as 13 partidas, o Vitória conta com outros atletas próximos do limite determinado pela CBF. Os atacantes Diego Tarzia e Renato Kayzer têm 11 jogos cada na Série A, enquanto o zagueiro Cacá já chegou em 12.

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