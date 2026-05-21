Jair Ventura garante força máxima em jogo de volta após goleada

O Esporte Clube Vitória goleou o ABC por 6 a 2 nesta quarta-feira, 20, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Nordeste. Apesar da larga vantagem construída, o clima do vestiário não é de oba-oba. De acordo com Jair Ventura, nenhum atleta será poupado na partida de volta.

Em entrevista coletiva, o técnico do Vitória tratou como um "luxo" a possibilidade fazer um rodízio no elenco. Embora tenha tratado a vaga na decisão como "encaminhada", Ventura prega respeito pelo adversário e seriedade para o duelo no Rio Grande do Norte.

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"A gente não pode se dar esse luxo [poupar o time]. Uma eliminação lá seria muito ruim para todos aqui, vamos encarar com muita seriedade. Hoje em nenhum momento a gente tocou para trás, tentou caneta, foi sempre tentando fazer mais gols. Vamos respeitar muito o ABC. A maior forma de respeitar é buscar o gol o tempo todo. Fizemos isso hoje", garantiu.

Jair, inclusive, deixou claro que não vai atender os pedidos para Lucas Arcanjo cobrar pênaltis. Com o placar já em 5 a 2 e boa vantagem construída, as arquibancadas gritaram novamente o nome do goleiro quando a arbitragem marcou o segundo pênalti para o Leão.

"[Seria] total desrespeito. Arcanjo não é o cobrador. Se fosse um jogo festivo, tudo bem, até eu ia querer bater. Se é com um goleiro que cobra pênalti, tudo bem. Tadeu cobrou comigo no Goiás, Rogério Ceni cobrava, mas não é o caso do Arcanjo. Humildade e seriedade sempre", rechaçou.

Jogo de volta

O jogo de volta entre ABC e Vitória será realizado na próxima quarta-feira, 27, às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal.

Mesmo que perca por três gols de diferença, o Leão da Barra ainda garante vaga na decisão do Nordestão. Qualquer derrota menor, empate ou triunfo classifica a equipe comandada por Jair Ventura.