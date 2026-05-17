VITÓRIA E BRAGANTINO
Vitória tenta maior sequência invicta da era Jair Ventura
Já são cinco jogos sem perder entre Brasileirão, Copa do Brasil e Copa do Nordeste para o Rubro-Negro
O Vitória vem vivendo um sonho desde que eliminou o Flamengo na Copa do Brasil - e pode alcançar outra grande alegria neste domingo, 17.
Entrando em campo às 18h30, diante do Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, o Vitória tem a chance de alcançar sua maior sequência invicta em 2026, justamente em um confronto direto pela 16ª rodada da Série A.
Até aqui, já são cinco jogos sem perder, incluindo o avanço à semifinal da Copa do Nordeste após eliminar o Ceará e às oitavas de final da Copa do Brasil depois de passar pelo Flamengo.
A sequência atual tem três vitórias e dois empates, mesmo aproveitamento da série invicta registrada em abril, quando o Vitória também ficou cinco partidas sem perder contra Chapecoense, Juazeirense, São Paulo, Piauí e Corinthians.
Nesta nova arrancada, o Rubro-Negro venceu Flamengo, Ceará e Coritiba, além de empatar com Fluminense e Confiança.
Sequência invicta atual do Vitória:
- Vitória 2 x 0 Flamengo - Copa do Brasil
- Fluminense 2 x 2 Vitória - Série A
- Vitória 1 x 0 Ceará - Copa do Nordeste
- Vitória 4 x 1 Coritiba - Série A
- Confiança 2 x 2 Vitória - Copa do Nordeste
Se não for derrotado pelo Bragantino, o Vitória vai chegar ao sexto jogo seguido de invencibilidade. Além de ser a maior série invicta da temporada, a marca também será a melhor sequência do clube desde a chegada de Jair Ventura.
O treinador assumiu o Rubro-Negro em setembro do ano passado e, inicialmente, cumpriu o objetivo de manter a equipe na Série A em 2025. Agora, vive seu melhor momento no comando do Leão.
Ao todo, Jair soma 42 partidas à frente do Vitória, com 20 triunfos, oito empates e 14 derrotas, desempenho que representa 53,9% de aproveitamento.