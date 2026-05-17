Vitória tenta maior sequência invicta da era Jair Ventura

Siga o A TARDE no Google

Jair Ventura à beira do gramado do Barradão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Vitória vem vivendo um sonho desde que eliminou o Flamengo na Copa do Brasil - e pode alcançar outra grande alegria neste domingo, 17.

Entrando em campo às 18h30, diante do Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, o Vitória tem a chance de alcançar sua maior sequência invicta em 2026, justamente em um confronto direto pela 16ª rodada da Série A.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Até aqui, já são cinco jogos sem perder, incluindo o avanço à semifinal da Copa do Nordeste após eliminar o Ceará e às oitavas de final da Copa do Brasil depois de passar pelo Flamengo.

Jogadores do Vitória comemoram gol contra o Flamengo | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

A sequência atual tem três vitórias e dois empates, mesmo aproveitamento da série invicta registrada em abril, quando o Vitória também ficou cinco partidas sem perder contra Chapecoense, Juazeirense, São Paulo, Piauí e Corinthians.

Nesta nova arrancada, o Rubro-Negro venceu Flamengo, Ceará e Coritiba, além de empatar com Fluminense e Confiança.

Sequência invicta atual do Vitória:

Vitória 2 x 0 Flamengo - Copa do Brasil

Fluminense 2 x 2 Vitória - Série A

Vitória 1 x 0 Ceará - Copa do Nordeste

Vitória 4 x 1 Coritiba - Série A

Confiança 2 x 2 Vitória - Copa do Nordeste

Se não for derrotado pelo Bragantino, o Vitória vai chegar ao sexto jogo seguido de invencibilidade. Além de ser a maior série invicta da temporada, a marca também será a melhor sequência do clube desde a chegada de Jair Ventura.

O treinador assumiu o Rubro-Negro em setembro do ano passado e, inicialmente, cumpriu o objetivo de manter a equipe na Série A em 2025. Agora, vive seu melhor momento no comando do Leão.

Ao todo, Jair soma 42 partidas à frente do Vitória, com 20 triunfos, oito empates e 14 derrotas, desempenho que representa 53,9% de aproveitamento.