Jair Ventura celebra "pacto" cumprido pelo Vitória após vencer o Inter

Embalado na Série A e cada vez mais alto na tabela, o técnico Jair Ventura destacou o crescimento do Vitória na temporada após o triunfo por 2 a 0 sobre o Internacional, neste sábado, 23, no Barradão. Durante a entrevista coletiva, o comandante rubro-negro revelou que o elenco fez um “pacto” para viver um ano mais tranquilo no Campeonato Brasileiro.

O Leão chegou aos 22 pontos e, momentaneamente, ocupa a 10ª colocação da tabela. A equipe também ampliou a sequência defensiva como mandante e alcançou seis jogos consecutivos sem sofrer gols em casa.

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Questionado sobre a importância de estar distante da zona de rebaixamento durante a parada para Copa do Mundo 2026, Jair Ventura admitiu o alívio de estar na primeira parte da tabela e revelou um objetivo que vem sendo cumprido pelo time até o momento da competição.

“Imagine passar todas as férias olhando o aplicativo e vendo o time naquela zona vermelha. Isso incomoda muito. Fizemos um pacto para ter um ano de mais regularidade e estamos cumprindo. Ainda temos mais um jogo difícil pela frente (Contra o Santos). Sabemos como é complicado atuar lá, mas esperamos finalmente tirar essa pedra no sapato e voltar a vencer fora de casa", iniciou.

Vitória importante

O treinador também valorizou o resultado diante do Internacional, principalmente pelo desgaste físico acumulado pelo Vitória nos últimos dias. Antes do confronto contra o Colorado, o Rubro-Negro havia disputado a semifinal da Copa do Nordeste, enquanto os gaúchos chegaram mais descansados para a partida.

“A equipe do Inter vinha de sete jogos sem perder, teve oito dias de descanso, enquanto nós disputamos uma semifinal há poucos dias. Era óbvio que o nosso desgaste seria maior, principalmente no segundo tempo, quando praticamente não conseguimos jogar", disse o treinador.

“Foi um desgaste muito grande para a nossa equipe, mas mostramos raça, organização e soubemos entender o que a partida pedia. Conseguimos uma vitória muito importante. Há algum tempo estávamos brigando na parte de baixo da tabela, e hoje estamos a apenas três pontos do G-4", completou.

Agora, o Vitória volta as atenções para a Copa do Nordeste. Na próxima quarta-feira, 27, o time encara o ABC, na Arena das Dunas, pelo duelo de volta da semifinal do torneio regional.