SÉRIE A
Baralhas revela conversa com Cacá e exalta boa fase: "Maré virou"
Volante foi titular na vitória sobre o Internacional, neste sábado, 23
Mais uma vez titular do Esporte Clube Vitória neste sábado, 23, na vitória de 2 a 0 sobre o Internacional, pela 17ª rodada do Brasileirão, o volante Gabriel Baralhas comentou sobre a boa fase da equipe na temporada.
Em entrevista na zona mista do Barradão, Baralhas reconheceu que a sequência forte de jogos tem sido um desafio para o Vitória. Ele enalteceu a torcida e relembrou sobre a temporada 2025, quando o Leão não conseguia ter a mesma solidez defensiva de hoje.
"Foi um jogo de superação, a gente sabe que o calendário é muito louco, a nossa equipe está realmente um pouco desgastada. Eu acho que a maré virou, principalmente pensando no ano passado, quando sofremos bastante gols no finalzinho. Agora a maré está a nosso favor, o apoio da nossa torcida sempre foi fundamental, nosso 12º jogador", exaltou o meio-campista.
Baralhas ainda revelou sobre uma conversa importante que foi puxada pelo zagueiro Cacá, em momento que o Leão estava "sofrendo um pouco" com as investidas do Inter.
"Como eu falei, a gente estava um pouco desgastado. Normal a gente baixar um pouco a linha, então foi o momento que o Cacá falou pra gente se reunir, se alertar, pra sair um pouco de trás, porque estávamos sofrendo um pouco e no final deu tudo certo. Saímos vitoriosos hoje", finalizou.
Próximo compromisso
O Vitória de Baralhas volta a jogar na quarta-feira, 27, às 21h30, contra o ABC, na Arena das Dunas. O confronto é válido pela rodada de volta das semifinais da Copa do Nordeste.
A equipe baiana pode perder por até três gols de diferença para confirmar vaga na decisão, enquanto uma derrota por quatro gols levaria a disputa para os pênaltis.