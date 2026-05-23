Diretor ironiza rumor de zagueiro do São Paulo: "Notícia de sonhador"

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Fora dos planos do São Paulo FC, o zagueiro equatoriano Robert Arboleda foi ligado como possível reforço do Esporte Clube Vitória para esta temporada. A possibilidade da contratação, no entanto, foi negada pelo clube neste sábado, 23.

De acordo com o ge, Vitória e São Paulo estariam negociando o empréstimo do defensor, que tem contrato com o clube paulista até o final de 2027 e se envolveu em polêmicas nas últimas semanas. A informação, contudo, foi rechaçada pelo executivo de futebol Sérgio Papellin.

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"Isso é notícia de quem não tem o que fazer. Tem dez times do eixo sul-sudeste querendo Arboleda, o São Paulo não libera. Vai liberar pro Vitória? Sonhador quem faz uma notícia dessa", ironizou Papellin.



Arboleda atravessa um momento delicado no São Paulo desde abril, quando viajou para o Equador e permaneceu fora do Brasil por quase um mês. O zagueiro não apresentou justificativas ao clube pela ausência, situação que gerou desgaste interno e levou a uma notificação formal da diretoria.

Apesar do episódio, o São Paulo optou por não rescindir o vínculo do atleta, que possui contrato válido até dezembro de 2027. Desde o retorno ao CT, Arboleda passou a realizar atividades separadas do restante do elenco.

Antes da polêmica, o defensor vinha perdendo espaço na equipe após a chegada do técnico Roger Machado. Titular em boa parte das últimas temporadas, o equatoriano deixou de ser prioridade na defesa tricolor e passou a ter futuro indefinido no clube paulista.