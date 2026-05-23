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E.C.VITÓRIA

Marinho garante não ter incômodo com reserva: "Sempre incentivando"

Atacante entrou no segundo tempo durante a vitória de 2 a 0 sobre o Internacional

João Grassi
Por
Marinho, atacante do Vitória
Marinho, atacante do Vitória - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Utilizado no segundo tempo durante a vitória do Esporte Clube Vitória de 2 a 0 sobre o Internacional, pela 17ª rodada do Brasileirão, neste sábado, 23, o atacante Marinho concedeu entrevista na zona mista do Barradão após o apito final.

Durante sua fala, Marinho afirmou estar "feliz em poder ganhar mais minutos". O ponta-direita não entrou em cinco das oito partidas mais recentes do Vitória, mas garante não estar incomodado em ser reserva. "Todo mundo vê a minha dedicação diária".

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"Sou um cara que trabalha demais. Mesmo quando eu não entro, sempre estou incentivando meus companheiros. A gente tem que entender o nosso tamanho e a nossa importância dentro do grupo, mesmo que não jogue. Nunca deixei de treinar, de trabalhar, então o professor hoje optou por mim. Tem muita gente no banco querendo jogar, mas eu fui feliz de poder entrar e poder contribuir de alguma forma", iniciou o camisa 7.

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Apesar da boa fase do Rubro-Negro, que perdeu apenas um dos últimos oito jogos, Marinho mantém a postura de pés no chão. O ídolo rubro-negro, inclusive, cobrou os primeiros três pontos da equipe como visitante na Série A.

"O momento é bom, mas a gente sempre tem que ter cautela, porque o campeonato é muito nivelado. A gente está na parte de cima, mas ao mesmo também perto da zona. Mais importante é a gente fazer o nosso dever de casa e procurar evoluir para também vencer fora de casa, que é o que estamos devendo. A gente vai se dedicar para conseguir os primeiros três pontos fora de casa contra o Santos, próximo jogo do Campeonato Brasileiro", completou.

Próximo compromisso

O Vitória de Marinho volta a jogar na quarta-feira, 27, às 21h30, contra o ABC, na Arena das Dunas. O confronto é válido pela rodada de volta das semifinais da Copa do Nordeste.

A equipe baiana pode perder por até três gols de diferença para confirmar vaga na decisão, enquanto uma derrota por quatro gols levaria a disputa para os pênaltis.

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