Sensação do Vitória supera astros do Brasileirão em média de gols

Artilheiro do Vitória na temporada, Renê voltou a balançar as redes neste sábado, 23, no resultado positivo conquistado contra o Internacional no Barradão. O atacante está na melhor fase da sua carreira em números ofensivos e vive, por muito, o ano mais goleador desde que estreou no futebol profissional.

O jogador marcou pela 9ª vez com a camisa rubro-negra e chegou aos 16 tentos em 26 partidas disputadas também pela Portuguesa no Campeonato Paulista. Artilheiro das Copas do Brasil e do Nordeste, Renê tem uma média de gols por jogo equivalente a 0,61, número que supera outros grandes nomes do futebol nacional.

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Números de Renê em cada competição

Brasileirão (pelo Vitória): 4 gols em 9 jogos;

Copa do Brasil (por Portuguesa e Vitória): 4 gols em 5 jogos;

Copa do Nordeste (pelo Vitória): 5 gols em 4 jogos;

Campeonato Paulista (pela Portuguesa): 3 gols em 8 jogos.

"Muito feliz com tudo que está acontecendo, realmente são números muito bons que todo atacante quer ter. Sigo trabalhando para continuar fazer mais gols com a camisa do Vitória. É um momento muito importante na minha carreira, o Vitória me abraçou aqui, me sinto em casa, a torcida está me apoiando bastante. Estou leve para jogar. São números muito bons. Considero que é a melhor fase da minha carreira", disse o jogador do Vitória após o duelo contra o Internacional.

A média de gols por partida de Renê chega a ser superior a de Carlos Vinícius, do Grêmio, e Pedro, do Flamengo, que dividem a artilharia do Brasileirão com nove tentos marcados cada.

Enquanto o centroavante do time gaúcho marcou 16 vezes no ano em 32 jogos, em uma média de 0,50, o camisa 9 do clube carioca fez 18 gols e tem uma média de 0,58 redes balançadas por partida.

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