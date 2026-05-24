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Sensação do Vitória supera astros do Brasileirão em média de gols
Renê vive melhor fase da carreira e desbanca principais artilheiros do futebol brasileiro
Artilheiro do Vitória na temporada, Renê voltou a balançar as redes neste sábado, 23, no resultado positivo conquistado contra o Internacional no Barradão. O atacante está na melhor fase da sua carreira em números ofensivos e vive, por muito, o ano mais goleador desde que estreou no futebol profissional.
O jogador marcou pela 9ª vez com a camisa rubro-negra e chegou aos 16 tentos em 26 partidas disputadas também pela Portuguesa no Campeonato Paulista. Artilheiro das Copas do Brasil e do Nordeste, Renê tem uma média de gols por jogo equivalente a 0,61, número que supera outros grandes nomes do futebol nacional.
Números de Renê em cada competição
- Brasileirão (pelo Vitória): 4 gols em 9 jogos;
- Copa do Brasil (por Portuguesa e Vitória): 4 gols em 5 jogos;
- Copa do Nordeste (pelo Vitória): 5 gols em 4 jogos;
- Campeonato Paulista (pela Portuguesa): 3 gols em 8 jogos.
"Muito feliz com tudo que está acontecendo, realmente são números muito bons que todo atacante quer ter. Sigo trabalhando para continuar fazer mais gols com a camisa do Vitória. É um momento muito importante na minha carreira, o Vitória me abraçou aqui, me sinto em casa, a torcida está me apoiando bastante. Estou leve para jogar. São números muito bons. Considero que é a melhor fase da minha carreira", disse o jogador do Vitória após o duelo contra o Internacional.
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A média de gols por partida de Renê chega a ser superior a de Carlos Vinícius, do Grêmio, e Pedro, do Flamengo, que dividem a artilharia do Brasileirão com nove tentos marcados cada.
Enquanto o centroavante do time gaúcho marcou 16 vezes no ano em 32 jogos, em uma média de 0,50, o camisa 9 do clube carioca fez 18 gols e tem uma média de 0,58 redes balançadas por partida.
Artilheiros do futebol brasileiro em 2026
- Alex Bruno: 0,80 gol por jogo (20 gols / 25 jogos) - ASA;
- Alex Chocó: 0,79 gol por jogo (19 gols / 24 jogos) - Operário-MS;
- Vanilson: 0,76 gol por jogo (16 gols / 21 jogos) - GAS;
- Felipe Clemente: 0,68 gol por jogo (15 gols / 22 jogos) - Gama;
- Ronaldo Tavares: 0,67 gol por jogo (12 gols / 18 jogos) - Athletic-MG;
- Renê: 0,62 gol por jogo (16 gols / 26 jogos) - Vitória e Portuguesa;
- Pedro: 0,58 gol por jogo (18 gols / 31 jogos) - Flamengo;
- Carlos Vinícius: 0,50 gol por jogo (16 gols / 32 jogos) - Grêmio.