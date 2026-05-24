Técnico do Inter culpa mística do Barradão por derrota para o Vitória

O lado eficiente do Vitória se revelou mais uma vez neste sábado, 23, ao fazer a diferença diante do Internacional, que não aproveitou as chances claras criadas principalmente durante o segundo tempo da partida. Após o resultado positivo por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Paulo Pezzolano, do Colorado, atribuiu a culpa dos gols perdidos à força do Rubro-Negro no Estádio Manuel Barradas.

O treinador uruguaio pontuou que qualidade não foi um fator ausente no duelo e elogiou o time comandado por Jair Ventura, afirmando que "todos os times erram gols incríveis" na casa do Leão da Barra.

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"Não é falta de qualidade. É que são jogos diferentes. Sabemos que o Vitória aqui é muito forte. Todos os times vêm aqui e erram gols incríveis, e eles são muito efetivos, sabem jogar neste ambiente. Eles são muito fortes em seu campo", disse Pezzolano em entrevista coletiva.

O Internacional foi derrotado com gols de Renê e Diego Tarzia, mas teve 20 finalizações durante a partida. Na escalação, o treinador escolheu escalar dois centroavantes juntos no comando de ataque: Alerrandro e Borré.

Quando o Colorado perdia por 1 a 0, Alerrandro chegou a desperdiçar chance dentro da pequena área após receber cruzamento de Allex aos 38 minutos do segundo tempo. O atacante do clube gaúcho também teve outras chances de marcar na segunda etapa.

"Não fomos efetivos, sem dúvida, mas fizemos de tudo para levar um resultado positivo. Eles foram mais efetivos. Nas poucas oportunidades que tiveram, ganharam o jogo. Produzimos jogadas que passaram perto, mas não entraram. São coisas que acontecem nos jogos. Foi uma mágoa, porque viemos aqui para buscar os três pontos", pontou Pezzolano.

Uma fortaleza em campo

Dentro de casa, o Vitória não é derrotado a oito jogos consecutivos e tem o Barradão como um trunfo dentro do Brasileirão. Com apenas uma derrota em casa na competição — contra o Flamengo, na 3ª rodada —, o Rubro-Negro tem seis vitórias e um empate em oito partidas.

O desempenho no Estádio Manoel Barradas também foi exaltado pelo atacante Diego Tarzia, autor do segundo gol do Leão diante do Inter. O argentino descreveu a campanha de mandante como "uma fortaleza muito grande".

"Muito feliz pelo jogo que fez a equipe e pela torcida, que vem sempre aqui para apoiar a gente. Muito feliz pelo clube, pelo ano que estamos fazendo, está dando muito resultado aqui na nossa casa, criamos uma fortaleza muito grande", disse o jovem em entrevista ao Premiere na saída do gramado.