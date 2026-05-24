Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

RUMO AOS EUA!

Ex-Vitória brilha na Argentina e é convocado antes da Copa do Mundo

Atacante que acionou o Rubro-Negro na FIFA mira vaga no Mundial

Lucas Vilas Boas
Por
Jordy Caicedo em campo pelo Huracán, da Argentina
Jordy Caicedo em campo pelo Huracán, da Argentina - Foto: Divulgação | Huracán

Um velho conhecido pela torcida do Vitória está entre os cotados da seleção equatoriana para disputar a Copa do Mundo 2026. Atacante do Huracán, da Argentina, Jordy Caicedo foi um dos 34 jogadores convocados para o penúltimo amistoso antes do Mundial, contra a Arábia Saudita, que acontece no próximo sábado, 30, Às 20h30, em Nova Iorque, nos Estados Unidos,

O técnico Sebastián Beccacece, que comanda os equatorianos, optou por chamar uma quantidade maior de atletas para o confronto e, somente no último duelo antes da Copa, decidir a lista oficial dos 26 escolhidos.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Fase goleadora

Vivendo temporada artilheira durante período de empréstimo ao Huracán, Jordy Caicedo marcou oito gols em 17 jogos até o momento e voltou a ser convocado pelo Equador depois de quase dois meses sem ser lembrado.

O jogador de 28 anos ficou à disposição nos amistosos da data Fifa de março, em que os equatorianos enfrentaram Marrocos e Holanda. Ele esteve em campo por um minuto no empate em 1 a 1 diante dos holandeses, mas ficou no banco de reservas contra os marroquinos.

Caicedo pertence ao Atlas, do México, mas já atua distante de terras mexicanas em sua segunda temporada consecutiva. Ele esteve emprestado ao Sporting Gijón, da Espanha, antes de chegar pela primeira vez ao futebol argentino.

Trajetória polêmica

Jordy Caicedo em campo pelo Vitória
Jordy Caicedo em campo pelo Vitória - Foto: Divulgação | Huracán

A sua primeira experiência da carreira fora do futebol equatoriano, inclusive, foi vivida no Vitória. Contratado em 2019 por R$ 3 milhões, o jogador recebeu status de grande contratação, mas não engrenou pelo clube baiano.

Ele 44 jogos pelo Rubro-Negro e chegou a marcar nove gols graças à alguns momentos, mas mostrou deficiências técnicas e ainda terminou sua última temporada machucado. No início de 2021, contudo, o centroavante pediu rescisão contratual junto à Fifa e o Vitória foi condenado a pagar R$ 4 milhões de reais.

Convocação da seleção do Equador

34 jogadores convocados pelo Equador
34 jogadores convocados pelo Equador - Foto: Reprodução
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Relacionadas

Mais lidas