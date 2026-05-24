Ex-Vitória brilha na Argentina e é convocado antes da Copa do Mundo

Um velho conhecido pela torcida do Vitória está entre os cotados da seleção equatoriana para disputar a Copa do Mundo 2026. Atacante do Huracán, da Argentina, Jordy Caicedo foi um dos 34 jogadores convocados para o penúltimo amistoso antes do Mundial, contra a Arábia Saudita, que acontece no próximo sábado, 30, Às 20h30, em Nova Iorque, nos Estados Unidos,

O técnico Sebastián Beccacece, que comanda os equatorianos, optou por chamar uma quantidade maior de atletas para o confronto e, somente no último duelo antes da Copa, decidir a lista oficial dos 26 escolhidos.

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Fase goleadora

Vivendo temporada artilheira durante período de empréstimo ao Huracán, Jordy Caicedo marcou oito gols em 17 jogos até o momento e voltou a ser convocado pelo Equador depois de quase dois meses sem ser lembrado.

O jogador de 28 anos ficou à disposição nos amistosos da data Fifa de março, em que os equatorianos enfrentaram Marrocos e Holanda. Ele esteve em campo por um minuto no empate em 1 a 1 diante dos holandeses, mas ficou no banco de reservas contra os marroquinos.

Caicedo pertence ao Atlas, do México, mas já atua distante de terras mexicanas em sua segunda temporada consecutiva. Ele esteve emprestado ao Sporting Gijón, da Espanha, antes de chegar pela primeira vez ao futebol argentino.

Trajetória polêmica

Jordy Caicedo em campo pelo Vitória - Foto: Divulgação | Huracán

A sua primeira experiência da carreira fora do futebol equatoriano, inclusive, foi vivida no Vitória. Contratado em 2019 por R$ 3 milhões, o jogador recebeu status de grande contratação, mas não engrenou pelo clube baiano.

Ele 44 jogos pelo Rubro-Negro e chegou a marcar nove gols graças à alguns momentos, mas mostrou deficiências técnicas e ainda terminou sua última temporada machucado. No início de 2021, contudo, o centroavante pediu rescisão contratual junto à Fifa e o Vitória foi condenado a pagar R$ 4 milhões de reais.

Convocação da seleção do Equador