Sem vencer há mais de um mês, Bahia busca reação diante do Coritiba

Há mais de um mês sem saber o que é vencer, o Esporte Clube Bahia tentará encerrar o pior jejum da temporada nesta segunda-feira, 25, diante do Coritiba. A partida, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputada às 20h, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).



O último triunfo azul, vermelho e branco em 2026 aconteceu no dia 11 de abril, quando a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni venceu o Mirassol de virada, no Estádio Campos Maia, o “Maião”, pela 11ª rodada da Série A do Brasileirão. Desde então, já são 44 dias sem vitórias na temporada.



Nesse período, o Esquadrão acumula quatro derrotas e três empates nos últimos sete jogos, registrando a pior sequência sem vencer desde 2024. Além disso, o clube acabou eliminado da Copa do Brasil pelo Remo durante o período.

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Confira a sequência:

17/05/2026 — Grêmio 1x1 — Brasileirão 2026 (R16)

13/05/2026 — Remo 2x1 — Copa do Brasil 2026 (5F)

09/05/2026 — Cruzeiro 2x1 — Brasileirão 2026 (R15)

03/05/2026 — São Paulo 2x2 — Brasileirão 2026 (R14)

25/04/2026 — Santos 2x2 — Brasileirão 2026 (R13)

22/04/2026 — Remo 3x1 — Copa do Brasil 2026 (5F)

19/04/2026 — Flamengo 2x0 — Brasileirão 2026 (R12)

O momento negativo vivido pelo Bahia na temporada tem gerado cobranças da torcida não apenas nos jogos na Arena Fonte Nova, mas também fora de campo. No último domingo, 17, após o empate contra o Grêmio, integrantes da Torcida Organizada Bamor, principal grupo de torcedores do clube, protestaram em frente à residência de Rogério Ceni e pediram a saída do treinador.