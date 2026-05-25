JEJUM
Sem vencer há mais de um mês, Bahia busca reação diante do Coritiba
Equipe de Rogério Ceni busca reação diante do Coritiba após pressão da torcida
Há mais de um mês sem saber o que é vencer, o Esporte Clube Bahia tentará encerrar o pior jejum da temporada nesta segunda-feira, 25, diante do Coritiba. A partida, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputada às 20h, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).
O último triunfo azul, vermelho e branco em 2026 aconteceu no dia 11 de abril, quando a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni venceu o Mirassol de virada, no Estádio Campos Maia, o “Maião”, pela 11ª rodada da Série A do Brasileirão. Desde então, já são 44 dias sem vitórias na temporada.
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Nesse período, o Esquadrão acumula quatro derrotas e três empates nos últimos sete jogos, registrando a pior sequência sem vencer desde 2024. Além disso, o clube acabou eliminado da Copa do Brasil pelo Remo durante o período.
Confira a sequência:
- 17/05/2026 — Grêmio 1x1 — Brasileirão 2026 (R16)
- 13/05/2026 — Remo 2x1 — Copa do Brasil 2026 (5F)
- 09/05/2026 — Cruzeiro 2x1 — Brasileirão 2026 (R15)
- 03/05/2026 — São Paulo 2x2 — Brasileirão 2026 (R14)
- 25/04/2026 — Santos 2x2 — Brasileirão 2026 (R13)
- 22/04/2026 — Remo 3x1 — Copa do Brasil 2026 (5F)
- 19/04/2026 — Flamengo 2x0 — Brasileirão 2026 (R12)
O momento negativo vivido pelo Bahia na temporada tem gerado cobranças da torcida não apenas nos jogos na Arena Fonte Nova, mas também fora de campo. No último domingo, 17, após o empate contra o Grêmio, integrantes da Torcida Organizada Bamor, principal grupo de torcedores do clube, protestaram em frente à residência de Rogério Ceni e pediram a saída do treinador.