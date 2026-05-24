Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

E.C.BAHIA

Bahia anuncia ingresso a R$ 1 para última partida antes da Copa

Ação foi feita para agredecimento aos torcedores

Gustavo Zambianco
Por
Esporte Clube Bahia
Esporte Clube Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia anunciou, neste domingo, 24, a abertura do check-in para a partida contra o Botafogo com um detalhe especial: o valor simbólico de apenas R$ 1. O confronto acontecerá no próximo sábado, 30, marcando o último compromisso do Esquadrão de Aço diante de sua torcida antes da pausa no calendário para a Copa do Mundo de 2026.

A iniciativa de reduzir o preço do check-in foi adotada como uma forma de agradecimento da diretoria do clube pelo apoio dos torcedores ao longo da temporada.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"Check-in a R$ 1 como agradecimento ao torcedor pro nosso último jogo antes da Copa, sábado que vem, contra o Botafogo, na Fonte Nova", disse o clube em nota.

Vale ressaltar que esse direito e a tarifa reduzida são válidos exclusivamente para os sócios-torcedores que possuem o plano com acesso garantido (Esquadrão na Fonte).

Para realizar o procedimento e assegurar a entrada, o associado deve utilizar um dos seguintes canais oficiais:

Leia Também:

TRANSFERÊNCIA

Grupo City estuda destino de Echeverri e Bahia vira opção no mercado
Grupo City estuda destino de Echeverri e Bahia vira opção no mercado imagem

INVENCIBILIDADE

Bahia sustenta tabu de mais de uma década contra o Coritiba
Bahia sustenta tabu de mais de uma década contra o Coritiba imagem

FORTE RELATO

Venda mais cara do Bahia revela que deixou clube para ajudar família
Venda mais cara do Bahia revela que deixou clube para ajudar família imagem

Próximo compromisso e detalhes do jogo

A partida contra o Botafogo, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputada no sábado (30), às 17h30, na Arena Fonte Nova.

Antes desse duelo, porém, o Tricolor de Aço entrará em campo por mais um compromisso da Série A. Nesta segunda-feira, 25, o Bahia viaja para enfrentar o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, às 20h. Confira abaixo os detalhes técnicos da partida desta segunda-feira:

Ficha Técnica: Coritiba x Bahia

Transmissão: SporTV (televisão fechada) e Premiere (pay-per-view).

Prováveis Escalações

Coritiba: Pedro Rangel; Lucas Taverna, Tiago Cóser, Rodrigo Moledo e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebas Gomez e Josué; Breno Lopes, Lavega e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Bahia: Léo Vieira; Gilberto, David Duarte, Kanu e Borduchi; Acevedo e Jean Lucas; Everton Ribeiro, Kike e Erick Pulga; Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Equipe de Arbitragem

  • Árbitro Principal: Anderson Daronco (FIFA/RS)
  • Assistente 1: Michael Stanislau (RS)
  • Assistente 2: Cipriano da Silva Sousa (TO)
  • Quarto Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)
  • Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Coritiba Esporte Clube Bahia Futebol

Relacionadas

Mais lidas