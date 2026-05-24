Bahia anuncia ingresso a R$ 1 para última partida antes da Copa
Ação foi feita para agredecimento aos torcedores
O Esporte Clube Bahia anunciou, neste domingo, 24, a abertura do check-in para a partida contra o Botafogo com um detalhe especial: o valor simbólico de apenas R$ 1. O confronto acontecerá no próximo sábado, 30, marcando o último compromisso do Esquadrão de Aço diante de sua torcida antes da pausa no calendário para a Copa do Mundo de 2026.
A iniciativa de reduzir o preço do check-in foi adotada como uma forma de agradecimento da diretoria do clube pelo apoio dos torcedores ao longo da temporada.
"Check-in a R$ 1 como agradecimento ao torcedor pro nosso último jogo antes da Copa, sábado que vem, contra o Botafogo, na Fonte Nova", disse o clube em nota.
Vale ressaltar que esse direito e a tarifa reduzida são válidos exclusivamente para os sócios-torcedores que possuem o plano com acesso garantido (Esquadrão na Fonte).
Para realizar o procedimento e assegurar a entrada, o associado deve utilizar um dos seguintes canais oficiais:
- Portal do Sócio: socioesquadrao.com.br
- Site da Arena: casadeapostasfontenova.com.br
- Plataforma Ingresse: ingresse.com
Próximo compromisso e detalhes do jogo
A partida contra o Botafogo, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputada no sábado (30), às 17h30, na Arena Fonte Nova.
Antes desse duelo, porém, o Tricolor de Aço entrará em campo por mais um compromisso da Série A. Nesta segunda-feira, 25, o Bahia viaja para enfrentar o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, às 20h. Confira abaixo os detalhes técnicos da partida desta segunda-feira:
Ficha Técnica: Coritiba x Bahia
Transmissão: SporTV (televisão fechada) e Premiere (pay-per-view).
Prováveis Escalações
Coritiba: Pedro Rangel; Lucas Taverna, Tiago Cóser, Rodrigo Moledo e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebas Gomez e Josué; Breno Lopes, Lavega e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.
Bahia: Léo Vieira; Gilberto, David Duarte, Kanu e Borduchi; Acevedo e Jean Lucas; Everton Ribeiro, Kike e Erick Pulga; Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Equipe de Arbitragem
- Árbitro Principal: Anderson Daronco (FIFA/RS)
- Assistente 1: Michael Stanislau (RS)
- Assistente 2: Cipriano da Silva Sousa (TO)
- Quarto Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)
- Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)