Bahia sustenta tabu de mais de uma década contra o Coritiba

O Esporte Clube Bahia entra em campo nesta segunda-feira, 25, diante do Coritiba carregando uma marca expressiva no retrospecto recente do confronto. Há 12 anos o Tricolor de Aço não sabe o que é perder para o “Coxa Branca”, sequência que será colocada à prova no duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).



A última derrota do Bahia para a equipe paranaense aconteceu ainda em 2014, em um jogo que permanece vivo na memória da torcida azul, vermelha e branca. Na ocasião, o revés por 3 a 2 para o “Coxa” na rodada final do Brasileirão acabou decretando o rebaixamento do Esquadrão para a Série B.





Desde então, os clubes se enfrentaram apenas seis vezes, reflexo também dos desencontros entre as divisões nacionais ao longo dos últimos anos. Nesse período, o Bahia construiu ampla superioridade no confronto, acumulando quatro vitórias e dois empates diante do Coritiba.



Entre os triunfos conquistados pelo Tricolor, dois aconteceram justamente no Couto Pereira, palco da partida desta segunda-feira, 25. Um deles, inclusive, ficou marcado por representar a estreia do técnico Rogério Ceni no comando da equipe baiana.





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Confira os últimos confrontos entre Bahia e Coritiba:

14/09/2023 — Coritiba 2 x 4 Bahia — 23ª rodada do Brasileirão 2023

07/05/2023 — Bahia 3 x 1 Coritiba — 4ª rodada do Brasileirão 2023

16/11/2020 — Coritiba 1 x 2 Bahia — 21ª rodada do Brasileirão 2020

12/08/2020 — Bahia 1 x 0 Coritiba — 2ª rodada do Brasileirão 2020

30/09/2017 — Bahia 1 x 1 Coritiba — 26ª rodada do Brasileirão 2017

15/06/2017 — Coritiba 0 x 0 Bahia — 7ª rodada do Brasileirão 2017

Além da defesa do retrospecto positivo, o Bahia chega ao confronto pressionado para voltar a vencer na temporada. A equipe comandada por Rogério Ceni atravessa uma sequência de sete partidas sem triunfos e encara o compromisso como fundamental na disputa pelas primeiras posições da tabela.



O cenário é de confronto direto no Couto Pereira. Bahia e Coritiba possuem os mesmos 23 pontos e dividem atualmente a sétima colocação do Campeonato Brasileiro, tornando o duelo ainda mais importante na corrida por uma vaga no G-6 da competição.