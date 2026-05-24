Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

INVENCIBILIDADE

Bahia sustenta tabu de mais de uma década contra o Coritiba

Tricolor encara o Coritiba no Couto Pereira tentando ampliar longa invencibilidade no confronto direto pelo Brasileirão

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Bahia coloca invencibilidade de 12 anos à prova contra o Coritiba
Bahia coloca invencibilidade de 12 anos à prova contra o Coritiba - Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia entra em campo nesta segunda-feira, 25, diante do Coritiba carregando uma marca expressiva no retrospecto recente do confronto. Há 12 anos o Tricolor de Aço não sabe o que é perder para o “Coxa Branca”, sequência que será colocada à prova no duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

A última derrota do Bahia para a equipe paranaense aconteceu ainda em 2014, em um jogo que permanece vivo na memória da torcida azul, vermelha e branca. Na ocasião, o revés por 3 a 2 para o “Coxa” na rodada final do Brasileirão acabou decretando o rebaixamento do Esquadrão para a Série B.

Leia Também:

MERCADO DA BOLA

Ex-Bahia pode se tornar contratação mais cara da história do Palmeiras
Ex-Bahia pode se tornar contratação mais cara da história do Palmeiras imagem

XÔ, TABU!

Joia do Bahia, Dell encerra jejum de dois meses após gol no Sub-20
Joia do Bahia, Dell encerra jejum de dois meses após gol no Sub-20 imagem

GRUPO CITY

Guardiola pode dar consultoria ao Bahia após saída do Manchester City
Guardiola pode dar consultoria ao Bahia após saída do Manchester City imagem

Desde então, os clubes se enfrentaram apenas seis vezes, reflexo também dos desencontros entre as divisões nacionais ao longo dos últimos anos. Nesse período, o Bahia construiu ampla superioridade no confronto, acumulando quatro vitórias e dois empates diante do Coritiba.

Entre os triunfos conquistados pelo Tricolor, dois aconteceram justamente no Couto Pereira, palco da partida desta segunda-feira, 25. Um deles, inclusive, ficou marcado por representar a estreia do técnico Rogério Ceni no comando da equipe baiana.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Confira os últimos confrontos entre Bahia e Coritiba:

  • 14/09/2023 — Coritiba 2 x 4 Bahia — 23ª rodada do Brasileirão 2023
  • 07/05/2023 — Bahia 3 x 1 Coritiba — 4ª rodada do Brasileirão 2023
  • 16/11/2020 — Coritiba 1 x 2 Bahia — 21ª rodada do Brasileirão 2020
  • 12/08/2020 — Bahia 1 x 0 Coritiba — 2ª rodada do Brasileirão 2020
  • 30/09/2017 — Bahia 1 x 1 Coritiba — 26ª rodada do Brasileirão 2017
  • 15/06/2017 — Coritiba 0 x 0 Bahia — 7ª rodada do Brasileirão 2017

Além da defesa do retrospecto positivo, o Bahia chega ao confronto pressionado para voltar a vencer na temporada. A equipe comandada por Rogério Ceni atravessa uma sequência de sete partidas sem triunfos e encara o compromisso como fundamental na disputa pelas primeiras posições da tabela.

O cenário é de confronto direto no Couto Pereira. Bahia e Coritiba possuem os mesmos 23 pontos e dividem atualmente a sétima colocação do Campeonato Brasileiro, tornando o duelo ainda mais importante na corrida por uma vaga no G-6 da competição.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

campeonato brasileiro Coritiba Esporte Clube Bahia

Relacionadas

Mais lidas