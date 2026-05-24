Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

TRANSFERÊNCIA

Grupo City estuda destino de Echeverri e Bahia vira opção no mercado

Após queda com o Girona, meia de R$ 133 milhões pode buscar recomeço no Brasil e suceder Everton Ribeiro

Rafael Tiago
Por
Claudio Echeverri (C) comemora gol pelo Manhester City
Claudio Echeverri (C) comemora gol pelo Manhester City - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

A badalada transação que tirou Claudio Echeverri, de 20 anos, do River Plate em janeiro de 2024 parecia o início de uma ascensão meteórica na Europa. Comprado pelo Manchester City por cerca de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 133 milhões na cotação da época), o meia-atacante carregava o peso de ser apontado em seu país como o legítimo craque da próxima geração pós-Messi, acumulando convocações precoces para a seleção principal da Argentina.

Dois anos depois, o cenário é de incerteza, e o destino do atleta pode cruzar com o do Esporte Clube Bahia. E o interesse do Tricolor no futebol do armador, inclusive, não é inédito. O Esquadrão chegou a sondar o staff do atleta em julho do ano passado, no exato momento em que o Manchester City decidiu colocá-lo para rodar no mercado europeu através de empréstimos. Naquela oportunidade, a joia optou por seguir no Velho Continente.

Mas o encerramento da temporada europeia de LaLiga mudou os rumos do negócio: o Girona carimbou seu rebaixamento para a segunda divisão espanhola e Echeverri não conseguiu ser o salvador da pátria, anotando apenas 1 gol em 17 jogos.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O desempenho seguiu a tônica de sua experiência anterior no Bayer Leverkusen, onde disputou somente 6 partidas pela Bundesliga, sem balançar as redes ou distribuir assistências. Abaixo, os números completos de sua trajetória detalham esse momento de oscilação:

  • 2023 - River Plate (Argentina): 6 jogos, 0 gols e 1 assistência (período de estreia no profissional);
  • 2024 - River Plate (Argentina): 52 jogos, 5 gols e 5 assistências (vendido ao Manchester City e mantido por empréstimo);
  • 2025 - Manchester City (Inglaterra): 3 jogos, 1 gol e 1 assistência (pouca rodagem em Copas locais);
  • 2025 - Bayer Leverkusen (Alemanha): 6 jogos, 0 gols e 0 assistências (passagem apagada por empréstimo);
  • 2026 - Girona (Espanha): 17 jogos, 1 gol e 1 assistência (titularidade irregular e rebaixamento na LaLiga).

Com o fim do empréstimo, o meia retorna contratualmente ao Manchester City. No entanto, no estrelado elenco de Pep Guardiola - que deixará o time ao fim desta temporada e o cargo será ocupado por Enzo Maresca -, o jovem de 20 anos dificilmente terá espaço imediato.

É aí que a engenharia multifacetada do Grupo City entra em ação, e o Bahia surge como uma alternativa real e estrategicamente viável.

Leia Também:

INVENCIBILIDADE

Bahia sustenta tabu de mais de uma década contra o Coritiba
Bahia sustenta tabu de mais de uma década contra o Coritiba imagem

FORTE RELATO

Venda mais cara do Bahia revela que deixou clube para ajudar família
Venda mais cara do Bahia revela que deixou clube para ajudar família imagem

BRASILEIRÃO

Coritiba x Bahia: onde assistir, escalações, árbitro e tudo sobre jogo
Coritiba x Bahia: onde assistir, escalações, árbitro e tudo sobre jogo imagem

Perda financeira, pressão sobre Ceni e o hiato da Copa de 2026

A possibilidade de abrir os cofres e acionar o intercâmbio do conglomerado ganha força diante do cenário turbulento vivido na Cidade Tricolor. O Bahia atravessa uma severa má fase na temporada e amarga um jejum de sete partidas sem vencer.

O desempenho ruim ao longo deste início de temporada culminou em eliminações precoces e dolorosas, como na fase pré-Libertadores, deixando o Esquadrão sem o calendário e os ativos, inclusive, da Copa Sul-Americana. Foi eliminado também da Copa do Brasil pelo Remo. Restou apenas o Campeonato Brasileiro.

Além do forte desgaste esportivo, as quedas prematuras provocaram um rombo financeiro substancial em receitas de premiações que estavam previstas no planejamento anual da SAF. Pressionado pela torcida, o técnico Rogério Ceni não esconde a necessidade urgente de novos nomes.

Neste contexto, o calendário do futebol brasileiro oferece o cenário perfeito para uma intertemporada de reformulação: em virtude da Copa do Mundo de 2026, as competições nacionais ficarão paralisadas por cerca de 50 dias (entre 1º de junho e 22 de julho).

Com o elenco tricolor recebendo 15 dias de férias programadas antes de retomar os trabalhos táticos, a diretoria ganha o tempo necessário para ambientar novos reforços.

O primeiro deles, inclusive, já está garantido: o atacante argentino Alejo Vélis, comprado junto ao Tottenham por R$ 52 milhões, que se despediu oficialmente do Rosario Central na última semana e aguarda a abertura da janela.

Fator geográfico e o "efeito Everton Ribeiro"

Everton Ribeiro durante treino da Cidade Tricolor
Everton Ribeiro durante treino da Cidade Tricolor - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Para o staff de Echeverri e para o City, um retorno à América do Sul pode ser o remédio para a falta de confiança. Jogar no futebol brasileiro deixaria Echeverri mais próximo de casa, sob os holofotes de uma liga altamente competitiva e com visibilidade direta para o técnico Lionel Scaloni na seleção argentina.

No esquema tático do Bahia, a vaga parece desenhada. O Esquadrão busca no mercado um meia com dinâmica de armação, drible curto e capacidade de quebrar linhas — características natas de Echeverri — para revezar ou eventualmente suceder o capitão Everton Ribeiro, oxigenando um setor que demonstrou nítidos sinais de desgaste físico e técnico nas últimas rodadas.

A grande questão para a torcida tricolor reside no histórico recente dessas operações. O caminho entre o City e a Cidade Tricolor já foi percorrido por outras jovens promessas que não vingaram na Europa, como Kayky, Diego Rosa e Caio Roque.

Trazer Echeverri seria o maior teste desse intercâmbio: recuperar um dos maiores projetos de craque do continente ou lidar com mais uma aposta que se perdeu na transição para o futebol profissional.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

argentino EC Bahia mercado da bola

Relacionadas

Mais lidas