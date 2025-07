No Bahia? Grupo City negocia contratação de joia do futebol argentino

Maher Carrizo, atacante do Vélez Sarsfield, da Argentina - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Conhecido por carimbar jovens promessas da América do Sul, o Grupo City já iniciou conversas para contratar mais uma promessa: o argentino Maher Carrizo. O atacante de 19 anos, atualmente no Vélez Sarsfield, é alvo do City Football Group e pode se tornar jogador do conglomerado que administra a SAF do Bahia ainda nesta janela de transferências.

O plano do grupo, entretanto, é trabalhar junto com o River Plate, da Argentina, que também sondou o atleta, mas recuou decido a resposta do Vélez, que só liberará Carrizo mediante ao pagamento da sua multa rescisória, fixada em 16 milhões dólares (cerca de R$ 86,5 milhões). De acordo com o jornalista Germán García Grova, a ideia é que o atacante seja adqurido pelo Grupo City e emprestado ao gigante argentino.

O modelo é inspirado nos casos de sucesso de Julián Álvarez, atualmente no Atlético de Madrid, e Claudio Echeverri, do Manchester City, jogadores que também foram adquridos e emprestado ao River Plate, que busca um substituto para o jovem Franco Mastantuono, vendido recentemente ao Real Madrid.

🚨{EXCLUSIVO} #CityFootballGroup y #River trabajan en conjunto por Maher Carrizo.



👉🏾Las partes coinciden en el gusto por el extremo zurdo de #Velez de 19 años.



📍Se evalúa una modalidad similar a la que se quiso implementar con Valentín Gomez. pic.twitter.com/ruU4jJd3dU — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 2, 2025

Outra tentativa parecida aconteceu com o zagueiro Valentín Góméz, que chegou a fazer exames médicos na Inglaterra para assinar contrato com o Grupo City, mas foi reprovado nos testes. O defensor, ao que tudo indica, ia ser cedido ao clube argentino por empréstimo caso a negociação tivesse um desfecho positivo.

Outro jogador foi alvo do River Plate e chegou a ter negociações avançadas até com outro clube do Grupo City, mas acabou assinando contrato com o Bahia: o uruguaio Luciano Rodríguez. Na ocasião, o atacante esteve perto de reforçar o Girona e a equipe argentina, mas foi adqurido pelo Tricolor por 12 milhões de dólares (cerca de R$ 65,3 milhões).