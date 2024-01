Manchester City acerta com joia argentina que se destacou em Mundial | A TARDE

Claudio Echeverri, joia do futebol argentino, de apenas 17 anos, está a um passo de ser jogador do Manchester City. A informação, que foi divulgada por jornais ingleses e argentinos, garante que apesar da assinatura do contrato, que gira em torno de R$ 25 milhões de euros, o atacante continuará no River Plate por mais uma temporada.

Os holofotes se voltaram para o atacante na Copa do Mundo sub-17, quando chegou até as semifinais e foi vice-artilheiro, com cinco gols marcados. A melhor partida de Echeverri vestindo o azul celeste foi contra o Brasil, nas quartas de final, quando venceu por 3x0 marcando todos os gols do clássico sul-americano.

Apesar da assinatura do contrato, que deve acontecer em breve, a apresentação da joia não será imediata, visto que, segundo o Jornal The Guardian, da Inglaterra, ele seguirá por mais uma temporada no futebol argentino por empréstimo. Há duas semanas, ao fim do campeonato, o próprio jogador já tinha adiantado a informação, afirmando que não iria renovar com o River, mas seguiria por mais, pelo menos, seis meses.

Assim, Claudio Echeverri deverá ingressar na Premier League em julho de 2024, para jogar a temporada de 2024/2025, ou em janeiro de 2025, para disputar o segundo turno da mesma temporada, de forma que finalize o seu ciclo no River Plate em busca de mais um título.

A boa relação entre o Manchester City e o clube argentino vem desde a transferência de Julián Álvarez, campeão da Copa do Mundo com a Argentina, em janeiro de 2022. A situação foi bem parecida: o contrato foi fechado meses antes, mas o jogador só seguiu viagem ao velho continente quando sua temporada com o time argentino foi encerrada.