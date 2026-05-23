CAIU!
Parceiro do Bahia no Grupo City sofre rebaixamento histórico na Europa
Clube dependia apenas de si, mas ficou apenas no empate na última rodada
Clube pertencente ao City Football Group, mesmo conglomerado que adquiriu a 90% da SAF do Bahia oficialmente em 2023, o Girona foi rebaixado à 2ª divisão da Espanha na tarde deste sábado, 23.
A equipe lutou contra o rebaixamento durante toda a competição, conseguiu sobreviver até a última rodada dependendo apenas de si, mas ficou apenas no empate em 1 a 1 dentro de casa com o Elche e amargou a queda. Foram oito jogos consecutivos sem vencer nesta reta final de campeonato.
É a segunda vez que o time espanhol é rebaixado desde que teve 44,3% dos seus direitos adquiridos pelo Grupo City. No segundo ano de parceria, o Girona caiu da La Liga na temporada 2018/12, terminando na 18ª colocação. Eles passaram três anos na 2ª divisão até conseguirem o acesso de volta em 2022.
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Dessa vez, a equipe ficou na 19ª colocação com 41 pontos conquistados em 38 rodadas, ficando na frente apenas do lanterna Oviedo. A campanha decepcionante significa uma redução grave da realidade do Girona, já que o clube passou por uma fase histórica recentemente.
O time se classificou pela primeira vez em sua história para a UEFA Champions League na temporada 2024/24 após uma campanha heroica no Campeonato Espanhol. Os Gironistas chegaram a liderar a La Liga por 8 rodadas e chegaram à competição internacional.
Mercado da bola
O mercado da bola pode aproveitar do rebaixamento do Girona. Jogadores conhecidos, incluindo a joia do Manchester City Claudio Echeverri, fazem parte do elenco do time espanhol.
O jovem argentino de 20 anos deixou o River Plate em 2024 com uma das principais promessas da América do Sul, pertence ao clube inglês e está emprestado até junho deste ano. Além dele, atletas renomados como Vitor Reis, Witsel, Thomas Lemar e Donny van de Beek também foram rebaixados com o time espanhol.