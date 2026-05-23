Parceiro do Bahia no Grupo City sofre rebaixamento histórico na Europa

Clube pertencente ao City Football Group, mesmo conglomerado que adquiriu a 90% da SAF do Bahia oficialmente em 2023, o Girona foi rebaixado à 2ª divisão da Espanha na tarde deste sábado, 23.

A equipe lutou contra o rebaixamento durante toda a competição, conseguiu sobreviver até a última rodada dependendo apenas de si, mas ficou apenas no empate em 1 a 1 dentro de casa com o Elche e amargou a queda. Foram oito jogos consecutivos sem vencer nesta reta final de campeonato.

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É a segunda vez que o time espanhol é rebaixado desde que teve 44,3% dos seus direitos adquiridos pelo Grupo City. No segundo ano de parceria, o Girona caiu da La Liga na temporada 2018/12, terminando na 18ª colocação. Eles passaram três anos na 2ª divisão até conseguirem o acesso de volta em 2022.

Dessa vez, a equipe ficou na 19ª colocação com 41 pontos conquistados em 38 rodadas, ficando na frente apenas do lanterna Oviedo. A campanha decepcionante significa uma redução grave da realidade do Girona, já que o clube passou por uma fase histórica recentemente.

O time se classificou pela primeira vez em sua história para a UEFA Champions League na temporada 2024/24 após uma campanha heroica no Campeonato Espanhol. Os Gironistas chegaram a liderar a La Liga por 8 rodadas e chegaram à competição internacional.

Mercado da bola

O mercado da bola pode aproveitar do rebaixamento do Girona. Jogadores conhecidos, incluindo a joia do Manchester City Claudio Echeverri, fazem parte do elenco do time espanhol.

O jovem argentino de 20 anos deixou o River Plate em 2024 com uma das principais promessas da América do Sul, pertence ao clube inglês e está emprestado até junho deste ano. Além dele, atletas renomados como Vitor Reis, Witsel, Thomas Lemar e Donny van de Beek também foram rebaixados com o time espanhol.