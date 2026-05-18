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Sócio de clubes do Grupo City avança em compra da SAF de gigante brasileiro

Equipe disputa a Série A do Campeonato Brasileiro

João Grassi
Por
| Atualizada em
Treino do Botafogo
Treino do Botafogo -

Apontado como o homem mais rico da Bolívia, Marcelo Claure é dono do Bolívar e coproprietário de Girona (ESP) e New York City (EUA), clubes que fazem parte do City Football Group. Ele pretende assumir o controle da SAF do Botafogo, um dos clubes gigantes no Brasil.

Marcelo Claure comentou sobre o interesse da GDA Luma, fundo quel é sócio, para assumir o controle da SAF do Botafogo. Sem citar o nome do Botafogo, Claure concedeu entrevista ao portal 'Bloomberg Línea'.

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"Por meio de outro fundo de investimentos que possuo, estamos vendo potencial em um time no Brasil. Há um fundo de investimentos no qual tenho controle e que está bastante avançado para salvar esse clube", comentou Claure.

Atualmente, o Alvinegro vive briga na Justiça com o empresário John Textor, afastado do comando das ações do clube.

Além da sua participação no futebol, Marcelo Claure ainda é vice-presidente da Shein desde 2003 e ex-CEO do SoftBank Group International.

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Negociação avançada

O Botafogo tem negociações avançadas com a GDA Luma, que se tornou credora do clube após um empréstimo de US$ 25 milhões desejado por Textor em fevereiro deste ano. O pedido de recuperação judicial da SAF fez com que a dívida subisse para US$ 55 milhões.

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campeonato brasileiro SAF Botafogo

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