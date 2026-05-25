Saiba por que Ceni não viajou com o Bahia para jogo contra o Coritiba

O técnico Rogério Ceni não viajou com o restante do Esporte Clube Bahia para o duelo contra o Coritiba, marcado para esta segunda-feira, 25, às 20h, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A TARDE soube que o treinador foi liberado pelo Esquadrão para resolver questões pessoais. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge.



A delegação tricolor desembarcou em Curitiba (PR), neste domingo, 24, sem a presença de Ceni. Apesar da ausência na chegada da equipe, o comandante tricolor estará à beira do campo no confronto contra o Coritiba, conforme o planejamento do Esquadrão. O técnico viajará para a capital paranaense nesta segunda-feira, quando comandará a comissão técnica durante a partida.





Liberado para tratar de assuntos particulares, Rogério Ceni não comandou as últimas sessões de treino do Bahia antes da viagem para Curitiba. A última atividade dirigida pelo treinador aconteceu na quarta-feira, 20. Na quinta-feira, 21, o elenco ganhou folga. Já na sexta-feira, 22, e no sábado, 23, o técnico permaneceu liberado pelo clube para resolver as questões pessoais.

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Com Rogério Ceni à beira do campo, o Bahia entra em campo às 20h, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), em busca de encerrar a sequência de sete jogos sem vencer. O confronto diante do Coritiba também vale uma disputa direta por vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro. Atualmente, as duas equipes somam 23 pontos e dividem a sétima posição na tabela de classificação.